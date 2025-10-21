“Enamorado de vos”: imputan a un profesor de equitación por acosar a una alumna de 13 años en Río Negro

El profesor de equitación fue imputado en Cipolletti por presunto acoso virtual a una alumna de 13 años. (Shutterstock)

La Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial de Río Negro formuló cargos contra un instructor de equitación de 67 años, señalado por acosar a una alumna menor de edad. Según el Ministerio Público Fiscal (MPF), el imputado habría mantenido contacto virtual con la víctima entre septiembre y noviembre de 2024, utilizando mensajes para simular una identidad juvenil y generar confianza.

Según Infobae, la causa está a cargo de la fiscal adjunta Giovanna Moro, quien presentó pruebas que incluyen mensajes de texto, testimonios y peritajes informáticos. Entre los mensajes analizados figura una frase clave:

“Re enamorado de vos, pongámonos las pilas para diciembre, falta poco, vos me habías dicho para tu cumple en febrero, yo dije antes en diciembre quiero estar con vos”.

Los investigadores sospechan que el hombre escribía en tercera persona o como intermediario, fingiendo ser un joven que intentaba comunicarse con la adolescente.

Denuncia y pruebas

La investigación comenzó tras la denuncia de los padres de la menor, quienes alertaron a las autoridades sobre los mensajes sospechosos. La víctima declaró en Cámara Gesell, mientras que la policía secuestró el teléfono celular del acusado, donde hallaron registros de conversaciones y un número agendado con el que se contactaba con la niña.

El análisis preliminar determinó que parte del contenido había sido eliminado, lo que sugiere un intento de ocultamiento. La defensora de menores respaldó la acusación, mientras que la defensa del imputado solicitó una revisión del cargo.

La jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo avaló la imputación y dio inicio a la etapa de instrucción preparatoria, con un plazo de cuatro meses.

Antecedentes en la región

Este no es el primer caso de grooming detectado en Cipolletti. En agosto de 2025, la Policía de la Ciudad detuvo a otro hombre acusado de ofrecer monedas virtuales a menores a cambio de fotos con contenido sexual a través de videojuegos en línea.

La reiteración de estos casos encendió las alarmas sobre la necesidad de educación digital y control parental para prevenir delitos de acoso virtual contra niños y adolescentes.

¿Qué hacer ante casos de grooming?

Las autoridades recomiendan a los adultos responsables:

Supervisar la actividad en redes sociales de los menores.

No permitir el envío de imágenes o datos personales a desconocidos.

Reportar cualquier contacto sospechoso y conservar las pruebas.

Denunciar de inmediato al 911 o ante la Fiscalía local.

Nota con ayuda de IA