Clark y su iglesia busca que no se nos olvide el mensaje de compasión de Jesucristo y por eso recordó un pasaje del evangelio de San Mateo (capítulo 25, versículo 35): “Jesús dijo ‘Porque tuve hambre, y me diste de comer; tuve sed, y me diste de beber; fui forastero, y me recogiste'”, comentó Clark en un mensaje que publicó en el Facebook oficial de la iglesia.