“Como lo demuestran las epidemias frecuentes de sarampión, no hemos sido buenos para responder a las preocupaciones de la gente sobre las vacunas. Y, si no aprendemos de estos errores, cualquier programa de vacunación contra coronavirus estaría condenado de antemano”, advirtió el pediatra estadounidense Phoebe Danziger, en un artículo reciente publicado en el New York Times.