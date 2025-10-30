Esta es la casa más grande del mundo está en la India: tiene 2,8 millones de metros cuadrados y solo cuatro residentes

¿Imaginaría vivir en una casa 36 veces más grande que el Palacio de Buckingham? Esa es la vida de la familia real de Vadodara, en India, que habita el Palacio Lakshmi Vilas, una monumental residencia de 2,8 millones de metros cuadrados, reconocida por la revista Architectural Digest como la casa más grande del mundo.

El Palacio Lakshmi Vilas es la residencia privada más grande del mundo, con 2,8 millones de m². (O Globo/ Architectural Digest/O Globo/ Architectural Digest)

Construido a finales del siglo XIX por la dinastía Gaekwad, el palacio fue terminado en 1890 y desde entonces ha mantenido su función original como residencia real. A pesar de su tamaño colosal, solo cuatro personas viven allí: el actual maharajá Samarjitsinh Gaekwad, su esposa Radhikaraje y sus dos hijas.

Una joya arquitectónica y cultural de la India

El palacio, rodeado por extensos jardines diseñados por el paisajista británico William Goldring, cuenta con 170 habitaciones, un campo de golf, fuentes ornamentales, un pozo escalonado de la era mogol y una impresionante colección de arte.

Entre sus espacios más icónicos se encuentra el Salón Haathi (Elefante), decorado en tonos azul y dorado, diseñado para que el rey pudiera descender directamente de su elefante al salón.

“Es fácil dejarse deslumbrar por la grandeza. Pero este es nuestro hogar”, expresó Radhikaraje Gaekwad en una entrevista con Architectural Digest.

En los últimos años, la familia ha abierto parcialmente el palacio al público, organizando festivales de danza, exposiciones de autos clásicos y eventos culturales en el Salón Durbar, adornado con mosaicos venecianos y vitrales belgas.

Las 11 casas más grandes del mundo

Según Architectural Digest, este es el ranking mundial de las residencias más grandes:

Palacio Lakshmi Vilas (India) – 2,8 millones m² Ak Saray (Turquía) – 288.000 m² Istana Nurul Iman (Brunéi) – 204.400 m² Palacio Apostólico (Ciudad del Vaticano) – 157.000 m² Palacio del Quirinal (Italia) – 111.484 m² Palacio Umaid Bhawan (India) – 93.000 m² Palacio de Buckingham (Reino Unido) – 77.000 m² Palacio de Versalles (Francia) – 67.000 m² Antilia (India) – 37.000 m² Finca Biltmore (EE. UU.) – 16.000 m² Mansión Safra (Brasil) – 10.900 m²

La Mansión Safra, ubicada en São Paulo, es la única latinoamericana del listado. Inspirada en los palacios romanos, cuenta con 130 habitaciones y un helipuerto.

Nota realizada con ayuda de IA