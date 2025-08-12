Esta fue la razón por la que Donald Trump mencionó a San José, Costa Rica, como un lugar peligroso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que el gobierno federal toma el control de la seguridad de Washington y desplegará a la guardia nacional para combatir la delincuencia porque, según él, la capital está “invadida por pandillas violentas”.

Fue precisamente por esa decisión que la capital de Costa Rica, San José, salió rascando, como decimos popularmente.

Trump dice que San José es un lugar peligroso para vivir. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Trump afirmó que la capital estadounidense es un lugar más peligroso para vivir que Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia, San José, Bogotá, Ciudad de México o Lima. “¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo”, dijo.

Aunque quisieramos llevarle la contraria a Trump, desgraciadamente la violencia sí ha invadido a nuestra capital y para muestra un botón, pues en lo que llevamos del año, 180 personas han sido asesinadas en San José. El año pasado, a la misma fecha, la cifra era de 141, por lo que se ha dado un gran aumento.

Un hecho reciente de violencia fue un doble homicidio, a plena luz del día, en La Uruca. (Jose Cordero/José Cordero)

Recuperar la capital

Volviendo al tema de Washington, los republicanos aseguran que esa ciudad, gobernada por los demócratas, tiene índices elevados de delincuencia y de personas sin hogar. Las estadísticas oficiales muestran por el contrario una disminución de los delitos violentos.

“Hoy es el Día de la Liberación en Washington D.C. y vamos a recuperar nuestra capital”, declaró el presidente norteamericano en rueda de prensa.

“Despliego a la guardia nacional para ayudar a restablecer el orden público en Washington”, declaró.

Añadió que movilizará a los militares “si es necesario”. “No creo que los necesitemos”, matizó no obstante.

Trump, quien indultó a unas 1.500 personas involucradas en el asalto al Capitolio en 2021, considera que la policía y los fiscales no son lo suficientemente duros y la delincuencia en Washington está “totalmente fuera de control”.

Los republicanos aseguran que Washington tiene índices elevados de delincuencia. (SAMUEL CORUM/Getty Images via AFP)

El anuncio recuerda a las medidas aplicadas en la frontera con México para combatir la migración ilegal. Trump también ordenó enviar a Los Ángeles a efectivos de la guardia nacional contra los manifestantes que denunciaban las redadas migratorias.

El presidente republicano, de 79 años, tiene la intención de llevar a cabo esta política en otras ciudades como Nueva York y Chicago.

Washington D.C. no es un estado, sino un distrito federal. Se rige por una ley especial y está bajo el control directo del Congreso.