¡Está solo! Hombre se emborracha, se pierde y participa en su propia búsqueda

Hay que reconocerle a Mutlu que fue solidario y se apuntó a la búsqueda. Tomada de Vaziyet Hay que reconocerle a Mutlu que fue solidario y se apuntó a la búsqueda. Tomada de Vaziyet

Un turco reportado como desaparecido se unió sin querer a su propia búsqueda, antes de descubrir que era él a quien buscaban.

De acuerdo con el canal de noticias turco NTV, el hombre, identificado como Beyhan Mutlu, de 50 años, salió el martes a echarse unos tapis con sus amigos a un bar cercano, en la localidad de Inegol de Bursa.

En determinado momento, Mutlu se separó de sus amigos y se introdujo en el bosque. Al pasar las horas y ver que no regresaba, y sabiendo que se había echado sus “tamarindos”, la esposa y amigos del hombre alertaron a las autoridades, que iniciaron una búsqueda.

De alguna manera, Mutlu vio que había una brigada buscando una persona desaparecida, y solidariamente decidió unirse.

Ni la familia ni los amigos se percataron de que entre el grupo se encontraba él.

En determinado momento, algunos miembros de la brigada comenzaron a gritar el nombre de la persona que buscaban. Fue así como Mutlu cayó en cuenta de que el desaparecido era él.

“¿A quién estamos buscando? ¡Estoy aquí!”, respondió, de acuerdo con NTV. Uno de los rescatistas llevó aparte a Mutlu para que declarara. “No me castigue muy duro, oficial. Mi padre me matará”, le habría dicho el hombre, según los medios turcos.

Las imágenes de la insólita situación fueron publicadas por el medio Vaziyet a través de su cuenta de Twitter: “Participé en la búsqueda con ellos durante más de media hora. Cuando supieron que era yo, los equipos sonrieron”, dijo Mutlu al medio local.

Mutlu, de quien se ha hablado en la prensa mundial como “el hombre que se busca a sí mismo”, afirmó que no ve las noticias y aseguró: “Estoy en la agenda del mundo, pero el mundo no me importa”, dijo.

Ya había pasado

Aunque no lo creo, esta no es la primera vez que el perdido ayuda a buscarse.

Un caso similar ocurrió en 2012 cuando una mujer que fue reportada como desaparecida en Islandia se encontró a sí misma. La confusión se produjo cuando la mujer abandonó el grupo de turistas y se cambió de ropa.

Cuando regresó al grupo con una mudada diferente, el resto del grupo no la reconoció y fue reportada como desaparecida. Sin embargo, y al igual que ocurrió con el compita turco, la turista participó en la búsqueda durante un fin de semana entero.

Hasta que se dio cuenta de que la descripción de la persona desaparecida era ella.

Horas más tarde, el grupo de búsqueda se suspendió después de que se dieron cuenta de que la mujer que habían estado buscando estaba en su grupo todo el tiempo. En ese caso, sin embargo, la mujer no se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Así que si alguna vez se apunta a una brigada de rescate, primero pregunte a quién están buscando, con suerte es a usted.