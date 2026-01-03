Estados Unidos ataca Venezuela y confirma que ya capturó a Nicolás Maduro

El presidente Donald Trump afirmó que Nicolás Maduro fue capturado en la madrugada de este 3 de enero.

El anuncio ocurre pocas horas después de que se reportaran explosiones en distintas partes de Venezuela. Con su mensaje, el mandatario confirmó que esto hizo parte de un ataque " gran escala" que realizó el pie de fuerza de los Estados Unidos.

Cabe recordar que el líder del régimen venezolano enfrenta una orden de captura en su contra por parte de EE. UU., que ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que condujera hasta él.

Estados Unidos invade Venezuela y confirma que ya capturó a Nicolás Maduro (AFP y Truth Social/AFP y Truth Social)

Trump confirmó que las explosiones formaron parte de un ataque a gran escala que fue ejecutado con éxito por los militares de su país.

El mandatario estadounidense señaló que Maduro estaría saliendo del país en su condición de ahora capturado junto a su esposa en un avión. Se desconoce el destino al que arribará este vuelo.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero del 2026 en un ataque a Venezuela (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

De acuerdo con información compartida por un oficial CBS News, la Fuerza Delta del Ejército de EE. UU. (la principal unidad de misiones especiales) sería la responsable de la captura de Maduro y su esposa en territorio venezolano. Este grupo fue el mismo que estuvo detrás de la misión de 2019 que dio de baja al exlíder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi.

La invasión y bombardeó de Estados Unidos arrancó a las 4 de la mañana hora tica. (LUIS JAIMES/AFP)

En una breve entrevista telefónica con el diario The New York Times, el mandatario estadounidense elogió la “brillante” operación militar.

“Una gran planificación y un montón de tropas y personas excelentes”, dijo, citado por el periódico.

Al mismo tiempo que el presidente Trump dio este anuncio que significa un fuerte debacle para el régimen venezolano, Vladimir Padrino apareció frente a las cámaras para dar las primeras declaraciones que se conocen de los personajes cercanos a Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro está en manos de Estados Unidos en estos momentos. (WENDYS OLIVO/AFP)

El ministro de Defensa aseguró que los puntos del Fuerte Tiuna, Caracas, los estados de Miranda, Aragua y La Guaira fueron blanco de “la agresión militar de Estados Unidos”. En su discurso, el funcionario hizo un llamado a la unión. “Nos han atacado, pero no nos doblegarán”, afirmó.