Estas son las históricas fotos que la NASA publicó del 3I/ATLAS de las que todos están hablando, ¿es un ovni?

La NASA difundió nuevas fotografías del cometa 3I/ATLAS con la intención de frenar los rumores que lo señalan como una posible nave extraterrestre. Sin embargo, la estrategia no surtió efecto y las teorías sobre un origen tecnológico continuaron multiplicándose entre usuarios, políticos y figuras mediáticas, pese a los reiterados desmentidos científicos.

El debate sobre el origen del cometa 3I/ATLAS crece pese a la postura científica de la NASA. (NASA/AFP)

La ola de especulaciones no se detiene

El cometa 3I/ATLAS, uno de los pocos objetos interestelares detectados en la historia, llamó la atención de la comunidad científica y de miles de usuarios de internet desde su hallazgo en julio. Incluso la influencer Kim Kardashian llegó a preguntar si el objeto era una nave. Comentarios similares surgieron en el Congreso de Estados Unidos, mientras imágenes falsas generadas por inteligencia artificial alimentaron aún más la confusión.

Advertencias desde la comunidad científica

Thomas Puzia, director del observatorio chileno que identificó el objeto, lamentó el rumbo del debate. “Es muy peligroso y, en cierto modo, engañoso dejar que estas especulaciones prevalezcan sobre el proceso científico”, indicó. Insistió en que “todos los hechos, sin excepción, indican que se trata de un objeto normal del espacio interestelar”.

Aun así, el investigador de Harvard Avi Loeb continúa señalando que las supuestas anomalías justifican considerar una hipótesis tecnológica. Para él, “de ser así, las implicaciones para la humanidad serían enormes”.

Avi Loeb, científico de Harvard, es una de las personas que asegura que aún no se puede descartar que el 3I/ATLAS sea de origen extraterreste. (Facebook de Avi Loeb/Facebook de Avi Loeb)

La NASA insiste en una explicación natural

En la presentación de las nuevas imágenes, la agencia recalcó que el cometa 3I/ATLAS muestra un comportamiento típico de estos cuerpos. “Tenemos muchas ganas de encontrar señales de vida en el universo (…) pero 3I/ATLAS es un cometa”, reiteró Amit Kshatriya, alto funcionario de la NASA.

Los especialistas destacan que su estudio permitirá comprender procesos clave, desde la formación de planetas hasta el surgimiento de vida en otros sistemas. El científico Tom Statler explicó que el objeto ofrece “una ventana al pasado remoto”, quizá anterior al nacimiento del Sol.

Un hallazgo que marca un precedente

Nuevas imágenes del cometa 3I/ATLAS difundidas por la NASA no frenaron las teorías en redes. (NASA/AFP)

A diferencia de otros objetos interestelares observados fugazmente, este cometa podrá ser examinado durante meses, lo que abre nuevas oportunidades para conocer su composición y trayectoria. Para Darryl Seligman, de la Universidad Estatal de Michigan, el avance de los métodos de detección permitirá descubrir muchos más en los próximos años.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.