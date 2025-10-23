Estos son los cinco mejores países para vivir si se desata una tercera guerra mundial

Ante un contexto internacional cada vez más tenso, con enfrentamientos en Europa del Este y Oriente Medio, varios informes estratégicos han analizado cuáles son los países más seguros del planeta en caso de que estalle una nueva guerra mundial. Aunque ningún país está completamente libre de riesgos, algunos cuentan con ventajas geográficas, políticas y energéticas que los vuelven más resistentes ante un conflicto global.

1. Nueva Zelanda, el refugio más lejano del mundo

Ubicada a más de 2000 kilómetros de Australia, Nueva Zelanda encabeza casi todos los listados de seguridad mundial. Su aislamiento geográfico, la estabilidad política y la autosuficiencia alimentaria la convierten en una de las naciones con mayor capacidad de resiliencia. Además, figura entre los primeros lugares del Índice de Paz Global, gracias a su baja criminalidad y su política exterior pacífica.

El Monte del Fuego, llamado en élfico Orodruin, era el sitio donde Frodo debía encaminarse para destruir el anillo. El volcán real se encuentra en Nueva Zelanda. Foto: Blog Viajando nuestra vida

2. Islandia, la isla sin ejército

Con una población pequeña y una energía totalmente renovable, Islandia se mantiene año tras año como uno de los países más pacíficos del mundo. A pesar de pertenecer a la OTAN, no cuenta con fuerzas armadas permanentes, lo que la mantiene alejada de conflictos bélicos. Su independencia energética, basada en recursos geotérmicos, refuerza su autosuficiencia ante una crisis internacional.

3. Chile, el más seguro de América del Sur

En el hemisferio sur, Chile aparece como una opción destacada por su estabilidad económica y su ubicación estratégica entre el océano Pacífico y la Cordillera de Los Andes, barreras naturales frente a posibles amenazas. Además, su distancia de los focos de tensión global y su infraestructura moderna lo posicionan como un país con condiciones favorables para resistir un conflicto mundial.

4. Botsuana, estabilidad en el corazón de África

En África, Botsuana destaca por su neutralidad política, su democracia estable y su bajo nivel de corrupción. Su ubicación en el hemisferio sur la mantiene lejos de las rutas de tensión geopolítica. Además, su autosuficiencia alimentaria y sus recursos naturales fortalecen su capacidad de respuesta ante emergencias globales.

5. Bután, el reino de la paz y la felicidad

El pequeño Bután, enclavado entre montañas del Himalaya, mantiene una política exterior basada en la neutralidad y la autosostenibilidad. Su índice de Felicidad Interna Bruta, en lugar del PIB, refleja la prioridad del bienestar ciudadano. Sin ejército ofensivo y con una baja densidad poblacional, se considera un refugio natural en tiempos de crisis.

Nota realizada con ayuda de IA