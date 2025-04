Estuvo 24 minutos muerta, la reanimaron y contó qué fue lo que vio en el más allá

Tessa Romero, una mujer de 50 años, residente en Málaga, España, aseguró haber vivido una experiencia cercana a la muerte después de que su corazón se detuviera durante 24 minutos. Según su relato, los sucesos que experimentó ese corto tiempo transformaron por completo su percepción de la vida y la muerte, según publicó el diario británico The Sun en su edición digital.

Tessa Romero dice que esa experiencia le cambió su percepción de la vida. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, GDA)

Todo inició una mañana cuando Romero dejaba a sus hijas en la escuela. Sin advertencia alguna, sintió una sensación clara de que estaba al borde de la muerte. Su corazón dejó de latir y los médicos declararon su muerte clínica durante casi media hora.

Romero describió su experiencia como un momento de absoluta calma. “Lo primero que sentí fue una paz inmensa, por primera vez en mucho tiempo, ya no había dolor físico ni emocional, el sufrimiento había terminado”, relató. Además, aseguró sentir un gran alivio, como si se hubiera liberado de una carga pesada. Durante esos 24 minutos, Tessa afirmó haber tenido una experiencia extrasensorial. Se vio a sí misma flotar sobre la habitación del hospital y observar su propio cuerpo sin poder interactuar con los médicos que intentaban reanimarla. Aseguró que se sentía “viva, despierta y consciente”, aunque nadie podía verla ni escucharla.

Cuando despertó, su visión del mundo había cambiado por completo. “No creía en este tipo de fenómenos, pero cuando me desperté, supe con absoluta certeza que lo que había experimentado no había sido un sueño”, le aseguró al citado medio. Según ella, todo parecía distinto, como si el tiempo se moviera de manera diferente, más lenta y cargada de significado.

LEA MÁS: Un maestro sepultado por el terremoto en Birmania bebió su orina para sobrevivir

Meses antes del episodio, Tessa había estado enferma sin que los médicos encontraran una explicación. “Mi cuerpo estaba fallando y no podían encontrar una causa concreta”, contó. Durante ese tiempo, vivió con gran angustia, sin respuestas claras sobre su estado de salud. Antes de vivir esta experiencia, Tessa le temía profundamente a la muerte. Sin embargo, ahora la percibe como una transición y no como un final absoluto. “Es como cruzar una puerta hacia un lugar donde todo tiene sentido, donde el amor y la paz lo envuelven todo”, explicó. Afirmó que ya no teme y que cada momento de su vida se volvió más valioso.

La mujer escribió un libro sobre sus 24 horas muerta. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, GDA)

Las experiencias fuera del cuerpo son un fenómeno reportado por muchas personas en situaciones extremas. Durante estos eventos, los individuos sienten que su conciencia se separa de su cuerpo y que pueden observar el mundo desde otra perspectiva. El caso de Tessa no es único. Kevin Hill, de 55 años, recordó una experiencia similar tras haber sido declarado clínicamente muerto y luego reanimado. Según su testimonio, “no estaba mirando hacia abajo” a su cuerpo, sino que estaba separado del mismo; en aquel momento sintió una “paz inmensa”.

Las experiencias cercanas a la muerte son un tema de investigación y debate en la comunidad científica. Mientras algunos las atribuyen a reacciones del cerebro en situaciones extremas, otros creen que podrían ser evidencia de algo más allá de lo físico.