Estuvo “muerto” ocho veces, sobrevivió y sus médicos no encontraban explicaciones

Hay ocasiones en donde algunas personas viven hechos sorprendentes, en donde la realidad se mezcla con la ficción. Este fue el caso de Evan Hoyt Wasserstrom, el escritor y productor, que fue comparado con el icónico Wolverine por sus “poderes regenerativos”, una analogía que tiene en cuenta los episodios que enfrentó, ya que sobrevivió a la muerte por lo menos ocho veces.

La montaña rusa de emociones comenzó cuando tenía 40 años de edad, momento que sintió un ardor en el brazo izquierdo, por lo que llamó al 911 para obtener ayuda. Allí, resultó que lo que estaba pasando es que sufría un ataque al corazón. Lograron reanimarlo en la ambulancia antes de llevarlo rápidamente al hospital Cedars-Sinai. Sin embargo, Evan tuvo otras cinco recaídas en su camino hacia allí.

Tras el infarto, lo tuvieron que volver a la vida ocho veces. (La Nación / Argentina / GDA/La Nación, GDA)

Como si eso fuera poco, momentos antes de someterse a una cirugía, volvió a tener otras dos insuficiencias. Es decir, volvieron a reanimarlo por partida doble. El más complejo de los episodios duró aproximadamente dos minutos completos. Evan estuvo técnicamente muerto durante 30 a 40 segundos cada vez. Después de su octava decaída, lo estabilizaron y le pusieron dos stents.

Morir y volver a la vida

Tras el dramático episodio, Evan fue trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde los médicos tomaron la decisión de inducirlo a un coma médico y conectarlo a una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), vital para mantener su corazón funcionando. Más de veinte medicamentos intravenosos fueron administrados a través de su cuello, cuando sus órganos comenzaron a fallar, en un esfuerzo frenético por salvarlo.

LEA MÁS: La terrible catástrofe que ocurrirá en lo que queda del 2025, según cuatro de los videntes más famosos del mundo

La situación era desesperada cuando los médicos retiraron a Evan de la ECMO. Ya estaban preparando a su familia para lo peor y anticipando un largo y difícil camino hacia la recuperación... si es que llegaba a sobrevivir. La incertidumbre colmaba la sala de espera, pero contra todo pronóstico, apenas unas horas después, Evan sorprendió a todos al “volver a la vida”, desorientado, pero con un instinto de supervivencia imparable que lo llevó a intentar escapar.

Su recuperación fue más rápida de lo normal. (La Nación / Argentina / GDA/La Nación, GDA)

“Me desperté preso de un pánico confuso. Un médico y dos enfermeras me preguntaron cómo me llamaba y si podía oírlos. Estaba tan desconcertado que tuvieron que sujetarme las muñecas y los tobillos, pensé que me habían secuestrado”, comenzó diciendo, sobre ese dramático momento.

“Finalmente, trajeron a mi mamá a la habitación. Verla me calmó lo suficiente como para darme cuenta de que estaba en el hospital. La agarré del brazo y le dije: ‘¡Mamá, no quiero morir!’. Pero ella respondió: ‘No vas a morir. Ya lo hiciste’”, recordó. Los médicos estaban realmente sorprendidos por los hechos, por lo que uno destacó que era como Wolverine debido a su “capacidad de curación súper rápida”.

LEA MÁS: Estuvo muerta por 11 minutos, contó qué vio en el más allá y sorprendió a todos

La milagrosa recuperación

A los días, los órganos de Evan mostraron una notable mejoría y volvieron a niveles normales en un tiempo récord. Con solo un día y medio en la UCI, lo trasladaron a una habitación regular del Hospital Cedars-Sinai. Tiempo después, recibió el alta y regresó a casa. Así marcó una recuperación excepcional que dejó perplejos a los médicos y a todos los que siguieron su asombrosa historia.

Por lo que dieron a conocer los profesionales, el ataque cardíaco que sufrió ocurre cuando se tiene un bloqueo del 100% en la arteria principal del corazón. Por su parte, Evan también tenía una obstrucción del 70% en su segunda arteria.

LEA MÁS: La insólita explicación que dio la mujer que gastó en un día los ¢215 millones que recibió por error

Se hizo amigo del paramédico Ed, quien lo revivió seis de las ocho veces. (La Nación / Argentina / GDA/La Nación, GDA)

Ahora, en su presente, tiene 48 años y es amigo del paramédico Ed,quien lo revivió seis de ocho veces antes de llegar al hospital.“Me confió que estaba considerando dejar su trabajo, ya que había trabajado allí durante diez años en ese momento,pero que él me reviviera lo inspiró lo suficiente como para permanecer en el trabajo. Le dio una perspectiva completamente nueva de su trabajo”, contó el hombre.