Internacionales

Evacuaron a astronauta de la Estación Espacial Internacional y ahora cuenta cómo está

Esta fue la primera evacuación espacial de la Estación Espacial Internacional

Por AFP

El astronauta que tuvo un problema de salud en la Estación Espacial Internacional (EEI) en enero, por el que fue evacuado del laboratorio orbital, dijo estar “muy bien”, en un comunicado difundido el miércoles por la agencia espacial de Estados Unidos.

Mike Fincke, de 58 años, aseguró estar “muy bien” y añadió que “continúo con la rehabilitación estándar posvuelo” en la sede de la NASA en Houston (Texas).

Mike Fincke, de 58 años, aseguró estar “muy bien” y añadió que “continúo con la rehabilitación estándar posvuelo” (Facebook de la NASA/Facebook de la NASA)

Previamente, la agencia había declinado identificar al astronauta que había tenido un “evento médico”.

La de Fincke fue la primera evacuación espacial de la EEI.

Por la situación, la NASA acortó la misión Crew-11, conformada por los astronautas estadounidenses Finck y Zena Cardman, el japonés Kimiya Yui, y el cosmonauta ruso Oleg Platonov.

Fincke explicó que, el 7 de enero, tuvo una situación médica, sin ofrecer detalles al respecto, que requirió “atención inmediata de mis increíbles compañeros de tripulación”.

“Gracias a su rápida respuesta y a la guía de nuestros médicos de vuelo de la NASA, mi estado rápidamente se estabilizó”.

Su regreso adelantado no fue por una emergencia, insistió, sino para “aprovechar técnicas avanzadas de imagen médica que no están disponibles en la estación espacial”.

La tripulación amerizó frente a la costa de California el 15 de enero.

