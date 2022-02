Fue a la peluquería antes de la fiesta de 15 años y quedó pelona

Sheila, joven pelo quemado El pelo se la caía a Sheila por montones. La Nación, Buenos Aires

Una adolescente argentina fue a una peluquería para retocarse el color de las raíces antes de su fiesta de 15 años y todo terminó en una verdadera tragedia para su look. Es que, por negligencia de la persona que la atendió, perdió el pelo.

La historia se conoció a través de redes sociales, gracias al video que grabó la joven mostrando la situación y la presión que realizaron sus familiares. La víctima de esta situación se llama Sheila.

La adolescente fue hasta una peluquería para retocarse el color antes de su fiesta de 15. Todo iba normal, hasta que aparentemente la profesional a cargo del proceso se puso a arreglar una cortina y la dejó más tiempo del debido con el producto colocado, según contó la propia víctima en una entrevista con la cadena Telefe.

De acuerdo al testimonio, estuvo el doble del tiempo recomendado con la cabeza expuesta. Por consecuencia de esto, al recibir el enjuague Sheila notó que se le estaba cayendo el pelo.

Sheila, joven pelo quemado La joven mostró en un video cómo se le caía el pelo.

Era muy tarde

La respuesta inmediata de la madre fue intentar llevarla a otro lugar para ver si se podía reparar el daño, pero ya era demasiado tarde. La joven quedó totalmente pelona y por el momento debe usar peluca.

Luego del hecho, la víctima grabó un video donde se pueden ver las consecuencias del producto y la fragilidad del pelo que todavía le quedaba en la cabeza. Incluso sus familiares salieron a desmentir que ya tuviera el cabello mal por tratamientos anteriores.

“No salgan a inventar que Shei tenía alisados hechos, ni nada de formol que jamás usó, porque tiene el pelo superlacio. Todas las que la conocen saben que mi hija cada tanto se hacia (colochos) porque le encantan, así que nada que ver”, dejó en claro Verónica Rose, la mamá de la joven.

En la misma publicación agradeció los consejos que recibió, pero aclaró que seguirían el tratamiento que le indicó la dermatóloga consultada por este problema.

Palabras duras

Antes de esto, Verónica también había tenido palabras muy duras contra la peluquera: “No perdió un poco de pelo, no tuviste un error, fue negligencia. Pusiste música, le decías que no llore, que te ponías más loca. Pero todo se paga, solo espero que no se lo hagas a nadie más“.

Más allá de la consulta con una profesional, la mamá de la joven también reveló que conversaron con un peluquero especializado en extensiones, pero que en este caso dijo que no tenía más solución que dejar crecer el cabello.

En esa misma línea, Carolina Azcona, tía de Sheila, le dedicó también palabras a la peluquera y criticó su actitud: “¿Esto te parece perder unos pelos, nomás? ¡Porquería vos y los que te defienden! No tenés vergüenza ni perdón, ni nada. Te reíste, la amedrentaste, ni siquiera la calmaste. No le dijiste ni perdón y quisiste sacártela de encima antes que llegara la mamá a la cual vos ni llamaste”.