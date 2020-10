“En libertad se va a ver muy perjudicada, no conseguirá trepar de una manera correcta, no podrá cazar, fijar las presas, porque no va a poder estirar las garra (...) La probabilidad de que se quede (en cautiverio) es bastante grande”, agrega Thiago Luczinski, veterinario de esta organización que en la actualidad abriga a 23 felinos rescatados.