Gobierno de Nicaragua libera a “decenas” de presos políticos tras presión de Estados Unidos

El gobierno de Nicaragua excarceló a “decenas” de personas luego de que la embajada de Estados Unidos en Managua abogara por la liberación de presos políticos, según un comunicado oficial divulgado este sábado.

La misión diplomática de Washington en Managua aseguró el viernes, en un mensaje publicado en la red social X, que mientras Venezuela ha liberado a “un gran número de presos políticos”, en Nicaragua “más de 60 personas” seguían “injustamente detenidas”.

Decenas de presos políticos en Nicaragua fueron puestos en libertad este sábado. Fotografía: AFP. (AFP/AFP)

Anuncio oficial en medios afines al régimen

En el sitio oficialista 19 Digital, el gobierno nicaragüense anunció que “al conmemorarse 19 años” de Daniel Ortega en el poder, “regresaron a sus hogares y familias decenas de personas que estuvieron en el sistema penitenciario nacional”.

En fotografías y videos difundidos por los medios oficialistas, se observa a varios detenidos firmando sus documentos de liberación frente a agentes policiales, así como abrazados con familiares que fueron convocados para recibirlos tras ser excarcelados.

“Esta actividad es símbolo de nuestro invariable compromiso con el encuentro, la paz y el derecho de todos a una convivencia familiar y comunitaria, respetuosa y tranquila”, precisó la nota del gobierno de Nicaragua.

En su escueto mensaje, las autoridades no identificaron a los liberados ni detallaron los motivos o circunstancias de su detención.

Denuncias de detenciones por apoyo a Nicolás Maduro

Una ONG y la prensa en el exilio denunciaron el viernes que al menos 61 personas han sido detenidas en Nicaragua por celebrar o manifestar su apoyo en redes sociales a la captura del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro.

Emotivos reencuentros en Nicaragua tras la liberación de decenas de presos políticos. Fotografía: AFP. (AFP/AFP)

Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, son aliados incondicionales de Maduro, quien fue capturado por militares estadounidenses en Caracas hace una semana y trasladado a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico y otros cargos.

Hasta el momento, se desconoce si entre los liberados hay personas detenidas por este motivo.

Estados Unidos habla de “brutal dictadura”

En un mensaje publicado en X, la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos aseguró que “la brutal dictadura Murillo-Ortega” debió haber sido un gobierno de cinco años.

“Los nicaragüenses votaron por un presidente en el 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia. Reescribir la Constitución y aplastar a la disidencia no borrarán las aspiraciones de los nicaragüenses de vivir libres de la tiranía”, manifestó la oficina estadounidense.

Poder absoluto y señalamientos de crímenes de lesa humanidad

Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, ostentan un poder absoluto en Nicaragua, han recortado libertades y aniquilado a la oposición tras las protestas de 2018, que dejaron 300 muertos, y que el régimen calificó como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.

Como consecuencia, decenas de miles de nicaragüenses fueron forzados al exilio, cientos fueron detenidos y sus propiedades expropiadas; incluso, el gobierno despojó a muchos de su nacionalidad nicaragüense.

Nicaragüenses se llenan de esperanza con la liberación de decenas de presos políticos. Fotografía: AFP. (AFP/AFP)

Un grupo de expertos de la ONU ha exigido que el gobierno de Ortega y Murillo responda por “graves violaciones” de derechos humanos, incluidos “crímenes de lesa humanidad”.

Según informes de la oposición, Ortega enfrenta problemas de salud, por lo que Murillo habría iniciado una purga interna para garantizar la sucesión en el poder.

