Grupo toma rehenes en un banco de Beirut para pedir dinero para mujer que tiene cáncer

Un grupo de personas, entre ellas una mujer armada, tomó un grupo de rehenes en un banco del centro de Beirut en Líbano, exigiendo el acceso a los depósitos, informó la agencia estatal de noticias de dicho país.

Se trata de la segunda toma de rehenes conocida en un banco de la capital en casi un mes.

La mujer, identificada como Sally Hafez, llevaba una pistola y estaba acompañada por un grupo que se llama “Depositors Outcry”, conocidos porque piden la liberación de los depósitos congelados en los bancos libaneses.

Desde octubre de 2019, Líbano aplicó severos controles sobre el acceso al dinero depositado en los bancos.

Las personas involucradas, piden dinero a los empleados.

En una entrevista para un medio internacional, Sally indicó que necesitaba $50.000 para el tratamiento de su hermana contra el cáncer.

“No tengo nada más que perder. He llegado al final del camino, hace dos días fui al director de la sucursal y le supliqué y le dije que mi hermana se estaba muriendo y no tenía tiempo. Después de hacerme pasar un mal rato, veo a mi hermana morir, porque no tengo medicamento para aplicarle diariamente”, agregó Hafez.