Hallazgo en el cuerpo de ‘Baby Demoni’ podría cambiar el rumbo de la investigación

La influencer ‘Baby Demoni’ fue hallada sin vida en su vivienda de Bogotá. (Captura Instagram @baby_demoni_/Captura Instagram @baby_demoni_)

El fallecimiento de la influencer colombiana María Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’, continúa generando conmoción mientras las autoridades avanzan en la investigación policial para esclarecer lo ocurrido.

LEA MÁS: El hombre que robó un banco para ir a prisión y estar lejos de su esposa terminó condenado a casa por cárcel

La joven de 24 años fue hallada inconsciente en su vivienda el 15 de octubre, tras una supuesta discusión con su pareja sentimental, identificada como ‘Samor’. A pesar de ser trasladada a un centro médico, no logró sobrevivir, lo que desató múltiples hipótesis y versiones en redes sociales.

Testimonios que levantan sospechas

Robin Alexis Parra, amigo cercano de la víctima, relató que la creadora de contenido se encontraba alterada tras discutir con su pareja. “Ella estaba peleando con ‘Samor’. Colgamos y me siguió enviando audios llorando, diciéndome muchas cosas, que no sabía qué hacer”, declaró Parra, quien además aseguró haber alertado a la familia sobre el estado emocional de la joven.

Según su testimonio, poco después recibió una llamada de una vecina que informó que ‘Baby Demoni’ había sido hallada sin vida. “Me dijeron que se escucharon gritos, que estaban discutiendo y que vieron sangre, pero que no tenía nada en el cuello”, añadió.

La investigación policial busca esclarecer las causas del fallecimiento de María Alejandra Esquín. (Captura Instagram @baby_demoni_/Captura Instagram @baby_demoni_)

Lo que encontraron en el cuerpo de la influencer

Aunque Medicina Legal no ha emitido un informe oficial, la empresaria y creadora de contenido Yina Calderón aseguró que, según su conocimiento, el cuerpo de Esquín presentaba huellas de asfixia.

“Le encontraron huellas de asfixia. O sea, una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién lo hizo, cómo fue”, afirmó Calderón, quien también comentó que había hablado con la joven dos días antes del hallazgo y que la notó feliz tras haberse sometido a una cirugía estética.

LEA MÁS: Un eclipse lunar en Jerusalén podría revelar la fecha exacta de la crucifixión de Jesús, según la NASA

La cirugía estética bajo la lupa

Otra línea de investigación apunta a un procedimiento quirúrgico reciente. Un amigo identificado como @ChinchePB indicó en redes sociales que la joven se había sometido a una liposucción y habría tenido complicaciones durante la operación.

“Ella tuvo dos paros cardiovasculares”, comentó el joven en un video, añadiendo que el dispositivo de control del dolor no funcionaba adecuadamente y que la influencer estaba sufriendo intensos malestares posoperatorios.

Amigos y seguidores piden justicia tras las revelaciones sobre el cuerpo de la influencer colombiana. (Captura Instagram @baby_demoni_/Captura Instagram @baby_demoni_)

Autoridades mantienen varias hipótesis abiertas

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación continúan recopilando testimonios de familiares, vecinos y allegados, mientras esperan los resultados de la necropsia oficial que permita establecer si la muerte de ‘Baby Demoni’ fue producto de un hecho violento o de complicaciones médicas.

El caso, que ha despertado gran atención en redes sociales, sigue bajo reserva judicial mientras se analiza toda la evidencia disponible.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información fue tomada de El Tiempo, medio que forma parte de GDA, y revisada por un editor para asegurar su precisión.