Héroe de cuatro patas: un gato salvó a su dueño de morir en un incendio tras dejar la llave del gas abierta

En medio de la tragedia, un acto instintivo de amor animal cambió el destino de una familia en Rosario, Argentina. César, el dueño de la vivienda ubicada en Rouillón al 1900, relató que su gato lo mordió para despertarlo segundos antes de que el fuego cayera del techo.

“Me salvó el gato que me mordió. Yo estaba durmiendo; el monóxido de carbono ya me estaba por dormir del todo. Cuando me muerde, miro para arriba y ya estaba todo el fuego cayendo del techo”, contó el hombre al programa Telenoche Rosario (El Tres).

Según los informes de los bomberos, el incendio habría comenzado en el techo, donde había material inflamable de tergopol, lo que provocó que las llamas se expandieran de manera rápida e incontrolable.

El gato mordió a su dueño para despertarlo y salvarlo del incendio en Rosario. (Capturas/Capturas)

Pérdidas totales y rescate desesperado

El fuego arrasó con toda la vivienda, que además funcionaba como pequeño comercio, y afectó también a una familia vecina que vivía en el fondo con dos niñas.

“Perdimos todo, absolutamente todo. El fuego agarró el techo y no quedó nada”, lamentó César.

Los vecinos fueron clave para evitar una tragedia aún mayor. Con baldes de agua y extintores improvisados, lograron contener el incendio antes de la llegada de los bomberos.

“Si no fuera por ellos, el fuego habría avanzado más. Cuando llegaron los bomberos, ya habían apagado casi el 80 %”, explicó el afectado.

Un héroe y una tragedia animal

El gato mordió a su dueño para despertarlo y salvarlo del incendio en Rosario. (Capturas/Capturas)

A pesar de haber salvado su vida, César sufrió una gran pérdida emocional: dos de sus gatos murieron entre las llamas. Sin embargo, los bomberos lograron reanimar a una perrita que también se encontraba dentro de la casa.

“Los bomberos lloraban. Hicieron todo por salvar a los animales, y lograron revivir a una perrita”, contó emocionado.

El hombre, que ahora busca reconstruir su hogar, dijo que su gato se convirtió en su ángel guardián, y que jamás olvidará el momento en que lo mordió para salvarle la vida.

“Gracias a mi gato, estoy vivo. No me despertaba, el gas me estaba durmiendo... y él me salvó”, dijo entre lágrimas.

Nota realizada con ayuda de IA