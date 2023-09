Hombre agrede sexualmente a periodista durante transmisión en vivo

Muchas personas apoyaron a la comunicadora. Captura

La periodista Isabel Balado fue sorprendida por un hombre que tocó su trasero mientras estaba cubriendo una noticia.

Según el medio de comunicación La Vanguardia de España, la comunicadora estaba en un programa en vivo, cerca de una plaza en Madrid, España, hablando sobre el robo de una tienda, cuando por sorpresa un hombre llegó por detrás y le tocó un glúteo, y descaradamente le preguntó que de qué canal era, a lo que la joven le dijo que la disculpara, pero que estaban en vivo.

En ese momento su compañero de set vio la acción y le dijo al camarógrafo que le enfocara al agresor, la joven lo enfrentó, pero el tipo se negó diciéndole: “Perdón, no te he querido tocar el cul… Yo te respeto, pero no te he querido tocar”, por lo que Balado le dijo que la dejara trabajar.

Después de estos hechos, la policía arrestó al sujeto de 25 años, quien fue trasladado a la Unidad de Atención a la Mujer y Familias (UFAM), después de que la joven denunciara lo que le hizo el hombre.

En las últimas horas el video se ha hecho viral en redes sociales y muchas mujeres le han mostrado su apoyo a la periodista.