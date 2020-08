“Una vez se me cayó mi hija Paloma, que tenía dos años, y se golpeó muy fuerte la cabeza, no metió ni las manos. Yo le pedí a la Virgen que me la cuidara, que la mejorara, y así fue. No pasó mucho tiempo y se puso bien; la niña es muy inteligente; ya tiene 12 años, va a entrar a la secundaria”, recuerda Esteban, quien es originario de Cuernavaca, Morelos.