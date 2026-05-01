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Hombre confesó que mató a su esposa y la terrorífica forma en que se deshizo del cuerpo

La policía de Japón arrestó a un hombre acusado de matar a su esposa y él confesó todo

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Por AFP

La policía de Japón arrestó a un hombre acusado de incinerar el cuerpo de su esposa en el zoológico donde trabajaba, informaron este viernes las autoridades y medios locales, tras el hallazgo de restos humanos.

La policía detuvo a Tatsuya Suzuki el jueves por la noche bajo sospecha de que “transportó el cuerpo de la víctima a una instalación turística” en la isla norteña de Hokkaido y “lo destruyó mediante incineración allí”, dijo a la AFP un responsable de la policía local.

La víctima, Yui Suzuki, de 33 años, fue identificada por los medios locales como la esposa del acusado. La policía no indicó cómo murió.

Durante un interrogatorio voluntario, Suzuki declaró que utilizó el incinerador de su empleo —destinado a deshacerse de residuos y animales muertos— para quemar el cuerpo de la mujer “durante unas horas”, informaron los medios locales.

Foto hecha con IA, japonés mató a su esposa y la quemó en el incinerador del zoólogico donde trabaja
Foto hecha con IA, japonés mató a su esposa y la quemó en el incinerador del zoólogico donde trabaja (Gemini/Gemini)

Su confesión llevó a la policía a registrar minuciosamente el incinerador en busca de restos de la mujer, cuyo hallazgo parcial allanó el camino para el arresto de Suzuki, según los medios locales.

En vida, la esposa llegó a contar a sus familiares que su marido la amenazaba con “quemarte hasta que no quede ni rastro de ti”, afirmó la cadena pública NHK, citando fuentes de la investigación.

El macabro caso obligó al zoológico de Asahiyama -popular atracción turística cerrada desde principios del mes pasado como parte de los trabajos de reparación habituales previos a la temporada de verano- a retrasar su reapertura prevista para el miércoles.

Este viernes, el zoológico reanudó sus actividades, con los responsables haciendo reverencias a los visitantes y disculpándose por las molestias ocasionadas.

“El zoológico se encuentra en una situación extremadamente difícil en estos momentos”, declaró Hirosuke Imazu, alcalde de la ciudad de Asahikawa, que administra las instalaciones, según NHK.

“Pero nos gustaría transformar su apoyo en nuestra energía, y transmitir la belleza de la vida de nuestros animales”, añadió.

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Hombre incineró a su esposaTatsuya Suzuki
AFP

AFP

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