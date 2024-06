Hombre decidió modificar su cuerpo para parecerse al diablo y el resultado es aterrador

Desde hace varios años, un colombiano ha llamado la atención de cualquier persona que lo ve cuando camina en la calle; se trata de Caim Mortis, un hombre que ha dedicado parte de su vida a modificar la apariencia de su cuerpo para asemejarse a la figura sobrenatural del ‘diablo’.

Hombre que se parece al diablo, Caim Mortis, se ha puesto implantes subcutáneos en los pómulos, brazos y frente. Instagram

El hombre ganó poco a poco pupularidad, razón por la que fue entrevistado en una ocasión por el programa ‘Los informantes’ de ‘Caracol Televisión’, en el que contó que estaba casado.

De la misma manera, en mayo del 2017 participó en una convención de tatuadores en Bolivia en donde declaró públicamente: “Soy un híbrido, mitad humano, mitad animal porque mis modificaciones están enfocadas en los animales, no tanto en el diablo, como me dicen porque las personas nunca han visto a una persona con cuernos”.

Caim Mortis se ha puesto implantes subcutáneos en los pómulos, brazos y frente, los cuales tienen forma de cuernos y le han valido el apodo de ‘Diablo’. Los implantes de silicona en su frente eran originalmente más grandes, pero tuvo que reducirlos debido a complicaciones.

Como si no fuera poco, tiene 32 perforaciones en su cara, tatuajes en casi todo el cuerpo y ojos, debido a estos últimos, cree que en algunos años pierda la vista.

Hombre se parece al diablo, Caim Mortis, conmentó que está casado. Instagram

En la actualidad, sigue compartiendo en redes sociales videos y fotografías de sus cambios físicos, su trabajo como tatuador, pero detalles más personales como los familiares, los mantiene en secreto.

“Me gustaría que la gente no juzgue a otras personas por su apariencia, nadie puede juzgar un libro solo por su portada y la gente se convierte en juez y verdugo de sus hermanos sin conocer el trasfondo”, dijo Mortis.

También le había comentado a Caracol: “Yo sé que mi apariencia no les gusta a muchas personas, qué puedo hacer, o sea, soy guapo y ya”.

Dicen que entre gustos no hay disgustos y a Caim, el diablo colombiano, no solo le gusta, sino que le encanta como se ve, no le preocupa que le digan que su sola apariencia da miedo o que mirarlo a los ojos es como ver una película de terror, todo eso a él le resbala y se ríe como si fuera un niño, porque al final no hay nada más relativo que la belleza.