Hombre dejó el licor para hacerse influencer y su primer video conmovió a millones

Óscar, el mexicano que cambió el licor por TikTok, acumula millones de reacciones positivas. (Instagram ozzreydelafter/Instagram ozzreydelafter)

Óscar, un hombre mexicano que decidió dejar atrás el alcohol, se ha convertido en una inspiración en TikTok. Su video titulado “Un día en mi vida como nuevo creador de contenido con dos años de sobriedad” acumula más de 5 millones de likes y 48 mil comentarios, la mayoría de ellos felicitándolo por su valentía.

LEA MÁS: Radio en Colombia habló del “pura vida” y sus palabras resuenan en toda Costa Rica

En el clip, Óscar muestra cómo luce su día a día lejos del licor y centrado en nuevos proyectos personales. “Un día en mi vida como nuevo creador de contenido con dos años de sobriedad”, comienza diciendo mientras saluda a su perro Román y se prepara para caminar con él.

Una nueva rutina llena de propósito

Óscar relata que se levanta temprano, comparte tiempo con su mascota y luego asiste a su grupo de apoyo.

“No puedo invitarlos porque los compañeros son anónimos. Es muy importante para mí asistir al grupo porque de ahí parte también mi recuperación”, explica en el video.

Con dos años de sobriedad, Óscar comparte su rutina diaria junto a su perro Román. (Instagram ozzreydelafter/Instagram ozzreydelafter)

Después de sus reuniones, comenta que se siente más tranquilo y con más fuerza para continuar su camino hacia la recuperación. De regreso a casa, dedica tiempo a aprender sobre grabación, edición y creación de contenido. “Estoy aprendiendo a grabar, estoy aprendiendo a editar, entre otras cosas. Déjenme aquí sus consejos de creador de contenido y díganme cómo lo estoy haciendo”, dice al cierre del clip.

La reacción positiva de los usuarios

El video de Óscar generó una ola de apoyo en redes. Entre los miles de mensajes que recibió, destacan comentarios como: “Dejaste de ser el rey del after para ser el rey del resurgimiento. ¡Eres todo un ejemplo, Óscar!” y “Lo hiciste genial, bro. Me gustó el cambio de ángulos mientras platicabas. Súbelo a Facebook, ahí sí se paga bien. Saludos”.

Famoso gracias a Luisito Comunica

Luisito Comunica lo entrevistó hace 10 años y ahora hizo un video para recordar lo que ocurrió hace una década. (Instagram ozzreydelafter/Instagram ozzreydelafter)

Esta no es la primera vez que el mundo de las redes sociales conoce a Óscar, pues hace 10 años Luisito Comunica, un reconocido creador de contenido de México, le hizo una entrevista que se hizo viral.

Ahora, como Óscar decidió lanzarse al mundo de las redes sociales, Luisito volvió a hacer otro video para que las personas recordaran cómo estaban ambos hace una década.

La historia del mexicano muestra cómo las redes sociales pueden ser una herramienta positiva para quienes buscan transformar su vida. Con su contenido, Óscar ha logrado inspirar a miles de personas que atraviesan procesos similares, demostrando que siempre es posible comenzar de nuevo.

*Esta nota fue hecha con ayuda de IA.