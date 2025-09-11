Hombre realizó compra barata en Temu y terminó con una multa muy alta

Compra barata en Temu terminó con una gran multa (NICOLAS TUCAT/AFP)

Un hombre residente en Roma que hizo un pedido de productos inspirados en Disney a través de Temu, con un costo de 42,13 euros, recibió una sanción de 618 euros cuando aduanas detuvo el envío al detectar posibles falsificaciones.

En mayo de 2025, el consumidor italiano solicitó globos, una camiseta de Monstruos S.A. (Monsters, Inc.), horquillas inspiradas en Inside Out , esponjas de cocina y un bañador, todo en Temu. El importe inicial fue bajo, pero según Infobae, el paquete nunca llegó.

Aduanas detecta presunta falsificación

La aduana de Italia incautó el paquete tras advertir que los artículos podrían no tener licencia oficial de Disney. La multa, respaldada por una “acta de constatación de falsificación y decomiso administrativo”, fue emitida al comprador.

El cliente denunció que actuó de buena fe, pues no sabía que los productos eran falsificados. La asociación italiana de consumidores Codacons intervino y señaló que cuando compras en plataformas como Temu, sin ver el producto físicamente, existe un riesgo real de recibir mercancía sin licenciar.

Temu respondió públicamente afirmando que los productos en cuestión ya fueron retirados de la plataforma. También remarcó que funciona como mercado digital con vendedores independientes, quienes deben respetar las políticas de propiedad intelectual.

Lecciones para compradores

Verificá siempre si los productos de marca tienen licencia oficial.

Sospechá de precios muy bajos; podrían esconder falsificaciones.

Consultá reseñas, políticas de garantía y devoluciones de la plataforma antes de comprar.

Considerá aduanas y posibles sanciones si el producto es retenido por derechos de autor o propiedad intelectual.

*Nota realizada con ayuda de Inteligencia Artificial*