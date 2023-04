Hombre se disfrazó como una estudiante para ingresar a un colegio

Un hombre, de más de 40 años, se disfrazó como una estudiante de colegio y se escondió dentro del baño de mujeres, presuntamente para grabar a las niñas que acudían a este espacio, según el informe de las autoridades peruanas.

El hombre aprovechó su baja estatura y consiguió las prendas correspondientes para “pasar desapercibido”, pero obviamente fue descubierto por la subdirectora de la institución, quien ingresó a los baños y se percató de la situación.

Según el hombre nadie se iba a dar cuenta. Foto: El Tiempo, Colombia

Luego de comunicarlo ante las autoridades correspondientes, el hombre fue capturado por la Policía de dicho país, pero al ser sacado del colegio, algunos padres de familia intentaron agredirlo.

Este hombre logró ser identificado como Walter César Solís Calero, de 42 años, el caso quedó en manos de un fiscal del Ministerio Público, quien realizará las investigaciones sobre lo que pretendía este hombre.

LEA MÁS: Ganó ¢1.000 millones en la lotería tras gastar sus ahorros en el tratamiento de cáncer de su hija

El comandante Erick Acosta, de la comisaría de Huancayo de Perú, manifestó a los medios locales: “Esta es una situación muy compleja y lo que se quiere es que se establezca una responsabilidad penal. Estaría involucrado en los delitos contra la intimidad personal y contra el pudor porque fue visto saliendo de los servicios higiénicos de las niñas”.

Este hombre fue capturado y puesto a disposición de las autoridades, los padres de familia piden que no quede en libertad: “Ya tenemos miedo que nuestras niñas vayan al colegio, no se dieron cuenta cuándo ingresó vestido con uniforme característico de la institución. La policía tiene detenido a un padre de familia y no es justo, queremos que lo liberen”, manifestó uno de los papás.