¡Increíble! Presentadora se quedó sin signos vitales debido a una experiencia paranormal

Ayda Valencia contó una de las experiencias más escalofriantes que tuvo durante la grabación del programa, Ellos están aquí, un reconocido espacio de misterio, sin duda uno de los formatos más terroríficos que han estado en la televisión colombiana.

Ayda Valencia contó la escalofriante historia. @aydasanacion

Rafa Taibo y todo el equipo, conformado por, Isabel Goyeneche, Cristian Piedrahita, Alex Torres y Valencia, se encargaban de poner en evidencia fenómenos paranormales, pero esta vez el resultado no fue el esperado.

Recientemente, Valencia revivió esa ruda experiencia que puso en riesgo su vida, en medio de una entrevista con el programa Lo Sé Todo. De acuerdo con su relato, se disponía con su equipo de trabajo a hacer un reconocimiento del lugar para la búsqueda de espíritus que no habían logrado trascender al otro plano astral.

“Estábamos en un cementerio. Desde ahí yo ya me sentía rara. Yo le decía a Rafa: ‘Va a pasar algo’. Siento que estoy en peligro, siento que algo me va a pasar” inició su relato en una entrevista a Lo Sé Todo.

Cubículos de cuidado intensivo en nueva torre quirúrgica del Hospital México, que serán utilizados para enfermos covid debido al repunte de casos y a la saturación de hospitales. Foto: CCSS

“Yo me acuerdo que me volteo y veo la puerta y camino y sentí que me empujaron, inmediatamente me mando la mano a mis partes íntimas porque sentí un empalamiento y me doblé y me empecé a ahogar, no podía ni respirar. Cuando bajó el dolor arranco para llegar a la puerta del cementerio y caigo, no aguanto, mi cuerpo se desvanece y me desmayo”, recordó.

LEA MÁS: Mamá puso una demanda para echar a sus hijos cuarentones de su casa, ¿cómo le habrá ido?

“Me llevan en ambulancia a la base, allá los paramédicos quedaron impactados porque yo seguía gritando (...) la oximetría me marcaba en 24, una persona sin vida, cuando una persona está sin vida marca entre 25 para abajo y todo marcaba como una persona fallecida, y yo les decía: ‘No me cojan que es el muerto. Sin razón aparente empecé a sangrar’”, concluyó.