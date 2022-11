Insólito: por 40 días solo comió pollo asado y se volvió una estrella en las redes

Un hombre, de 31 años y vecino de Philadelphia, Estados Unidos, se convirtió en toda una sensación de las redes sociales luego de cumplir el reto de comerse un pollo asado entero durante 40 días consecutivos.

El protagonista de esta historia se llama Alexander Tominsky, quien ahora es conocido como ‘Philadelphia Chicken Man’. El desafío lo empezó a finales de setiembre y, desde entonces, subió a su cuenta de Twitter una foto cada día comiéndose un pollo entero para demostrar el cumplimiento de su desafío personal.

Philadelphia Chicken Man tuvo buena audiencia para su pollo número 40. Foto: La Nación, Argentina

Su reto pronto empezaría a hacerse viral y tras obtener más de 40.000 seguidores, decidió organizar una “no fiesta” en un muelle abandonado de su ciudad para que quien quisiera lo viera comer el pollo número 40. “Ven a verme comer un pollo asado completo” , decía la invitación que compartió en redes sociales y en muchos postes de su ciudad, para convocar a todos aquellos que lo quieran a acompañar en aquel día crucial.

“El 6 de noviembre será mi 40 día consecutivo que me he comido un pollo asado. El pollo será ingerido en un embarcadero abandonado cerca del Walmart. No es una fiesta“, explico en la convocatoria. El mensaje atrajo a tantas personas que el New York Time no lo pasó desapercibido y decidió entrevistarlo luego de su hazaña. " Estoy contento de que haya acabado, mi cuerpo está listo para curarse“, comentó al medio.

Para culminar el reto, invitó a la gente a que lo acompañaran. Foto: La Nación, Argentina

Consultado por la razón de su maratón de pollo, Alexander no fue capaz de señalar alguna más allá de que sentía la necesidad de propagar sonrisas al mundo. “Parece raro, pero simplemente sentí que lo estaba haciendo por una razón importante“, dijo, aunque no comunicó claramente su motivo.

De hecho, cabe señalar que Philadelphia Chicken Man primero decidió hacer su reto por 30 días y, a pesar de la dificultad de comer lo mismo cada día, decidió extenderlo a 40 días porque determinó que “no había sido suficiente”, por lo que él mismo cambió la regla de su desafío personal.

“Ha sido un poco de inconveniencia y sacrificio solo por la alegría que parece que le está trayendo a la gente”, comentó.

Al inicio subía a Twitter una foto diaria de su reto.

Luego, indicó que en sus últimos días del desafío tardaba más de dos horas en terminar su comida porque “podía sentir los latidos de su corazón en su estómago”, como una reacción de su organismo ante el excesivo consumo de este alimento.

Al final, tal y como se señala en el medio 20 minutos , el pollo se convirtió en lo último que comía en todo el día. Alexander asegura que logró perder más de 7 kilos, aunque no recomienda la dieta.

Lo que está claro es la cantidad de personas que atrajo en el muelle abandonado para que lo vieran cumplir su proeza, ya que tuvo un gran público aquel día. Los vídeos muestran gritos de ánimo diciendo “cómete el pájaro” y un gran estallido cuando Alexander terminó su plato, como festejo de aquel gran hazaña que se propuso. El hombre se volvió una estrella en redes y en su ciudad.