Joven de 17 años murió tras comer un queque envenenado que le envió una amiga con una nota: “Para la chica más hermosa”

Ana Luiza de Oliveira Neves, una joven de 17 años, falleció el pasado domingo en el municipio de Itapecerica da Serra, en São Paulo (Brasil),tras consumir un pastel que había sido envenenado. El postre le fue entregado el sábado anterior junto a una nota que decía: “Un regalo para la chica más hermosa que vi jamás”.

Según declaraciones de una amiga de la víctima, el paquete llegó aproximadamente a las 5 de la tarde del sábado. La adolescente comió el pastel poco después de recibirlo. Minutos más tarde comenzó a sentirse mal, situación que llevó a su familia a trasladarla de inmediato al hospital.

La muchacha preguntó en un chat de amigos que quién le envió el queque. (O Globo/O Globo)

La víctima fue hospitalizada tras presentar síntomas

Al ingresar al centro médico, los profesionales de salud diagnosticaron a Ana Luiza con un cuadro de intoxicación. Tras recibir el tratamiento correspondiente, la joven fue dada de alta y regresó a su domicilio. Sin embargo, durante la jornada del domingo su condición se agravó rápidamente.

En horas de la mañana, la adolescente fue trasladada nuevamente al hospital. Según el comunicado emitido por el centro de salud,al momento de su llegada presentaba un paro cardiorrespiratorio.“Estaba con hipotermia, sin latidos cardíacos ni respiración”, especificó el informe médico. Los intentos de reanimación no lograron revertir su estado y se confirmó su fallecimiento.

La denuncia fue realizada por un amigo de la familia

Debido al delicado estado emocional de los padres de Ana Luiza, fue un amigo de la víctima, identificado como Cristiano, quien acudió a la comisaría de Itapecerica da Serra para formalizar la denuncia correspondiente. El caso fue registrado de inmediato por las autoridades locales, que iniciaron las investigaciones para determinar el origen del envenenamiento.

De acuerdo con el reporte presentado por Cristiano, la joven consumió el pastel alrededor de las 6 de la noche del sábado, aproximadamente una hora después de haber recibido el obsequio.

La jovencita murió un día después de comerlo. (O Globo/O Globo)

Confesión de la presunta responsable

Posteriormente, una adolescente de 17 años confesó haber sido la responsable de enviar el pastel envenenado a Ana Luiza. Actualmente, se encuentra bajo custodia en la Fundación Casa, mientras espera que el caso sea resuelto judicialmente.

El abogado penalista Rafael Paiva explicó el marco legal aplicable en este tipo de situaciones en Brasil. “En este caso, el juicio se lleva a cabo en el Juzgado de Menores. Los menores son considerados inimputables. No cometen ningún delito, según nuestra Constitución. Por lo tanto, a pesar de ser una conducta muy grave, no se considera un delito desde el punto de vista legal, sino una infracción. Ella cometió una infracción correspondiente al delito de homicidio doloso calificado”, declaró Paiva al diario O Globo.

Según lo establecido por la legislación brasileña, los menores de edad que incurren en infracciones pueden ser sancionados con medidas socioeducativas. En este caso, la joven podría permanecer privada de libertad por un período máximo de tres años, aún cuando esté próxima a alcanzar la mayoría de edad.

Declaraciones del padre de la víctima

Luego del funeral de Ana Luiza, el padre de la joven relató a la prensa un detalle que ha causado conmoción. Según su testimonio, la adolescente responsable del envenenamiento se encontraba presente en la vivienda mientras su hija presentaba los síntomas.

“Esta chica se quedó a dormir en mi casa y estuvo ahí todo el tiempo. Vio a mi hija enfermarse, vio cuando la llevé al hospital, y al día siguiente también vio a mi hija caerse en el baño y no mostró ninguna reacción. Y más tarde, cuando mi hija murió, me saludó y me abrazó”, afirmó el padre de Ana Luiza.

La nota decía que era "Un regalo para la chica más hermosa que vi jamás”. (O Globo/O Globo)

La pastelería desvinculó su participación

Por su parte, la pastelería donde se elaboró el pastel emitió un comunicado en redes sociales en el que lamentó el fallecimiento de la joven. “Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de la joven, ocurrido el 1 de junio”, expresaron en la nota.

El establecimiento aclaró que no participó en la entrega del producto, la cual fue realizada por un mensajero independiente en motocicleta, sin vínculo alguno con la empresa. Además, informaron que una persona compró el pastel en el local bajo la modalidad de venta directa, supuestamente para consumo personal, y luego lo transportó a un lugar que aún no ha sido identificado por las autoridades.

Como medida de respeto hacia la familia de la víctima, la pastelería decidió suspender temporalmente sus operaciones.

Mensaje previo de la víctima a sus amigos

Antes de que se desencadenara la tragedia, Ana Luiza intentó averiguar quién le había enviado el pastel. Según reportó O Globo, la adolescente envió un mensaje de audio a un grupo de amigos poco después de recibir el paquete, preguntando si alguno de ellos le había enviado el obsequio.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del envenenamiento, incluyendo el tipo de sustancia utilizada y los posibles móviles detrás del acto. Mientras tanto, la comunidad de Itapecerica da Serra permanece consternada ante el trágico desenlace.