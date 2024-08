Joven de 19 años se hizo millonaria desde los 11 añitos gracias a una receta familiar

En el verano de Estados Unidos es muy habitual encontrar a niños administrando sus propios puestos de venta de limonada en la calle. Especialmente en los lugares donde las temperaturas son muy altas, como en Austin, Texas.

Ahora tiene 19 años, pero su imperio lo construyó desde niña. Foto: GDA/La Nación/Argentina

En este preciso lugar empezó la historia de la pequeña Mikaila Ulmer, que cumplió el sueño americano y se hizo millonaria a los 11 años gracias a su emprendimiento.

Cuando Ulmer tenía cuatro años comenzó a vender limonada con la receta casera de su bisabuela que su familia guardaba desde 1940: limón exprimido, una pizca de menta, semillas de lino y un toque de miel.

Ella nunca se imaginó que esa actividad que hacía para juntar unos cuantos dólares para cuidar los ecosistemas de las abejas, la convertirían en millonaria.

“No recuerdo mucho de la primera vez que me picó una abeja, porque tenía solo cuatro años y medio, pero sí recuerdo una parte con claridad. Me picó en el cuello. ¡En el cuello!”, le dijo esta joven empresaria a Marketplace. Los años pasaron y al día de hoy Mikaila es la dueña de su propia empresa llamada “Me & the Bees Lemonade”, marca que hoy es un éxito en EE. UU.

Efecto Shark Tank

Mikaila Ulmer es toda una eminencia para los negocios. Foto: GDA/La Nación/Argentina

Su camino al éxito comenzó a los 11 años, cuando fue invitada al programa “Shark Tank” (Tanque de tiburones) del canal ABC.

Allí le serviría un vaso de su bebida al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. A partir de ese momento, su popularidad fue en aumento, a tal punto de despertar el interés de varias empresas de alimentos por su bebida.

“No creo que haya un límite ni pautas específicas sobre quién puede convertirse en emprendedor y crear una empresa. La percepción es que hay una cierta raza, género o edad que debes tener si quieres triunfar, tener éxito o hacer crecer tu empresa”, explicó la joven empresaria. Además, agregó: “pero con muchos otros jóvenes emprendedores y empresas propiedad de afroamericanos estamos demostrando que ese no es el caso”.

Finalmente, la marca Whole Foods le ofreció 11 millones de dólares a la pequeña Ulmer para poder comercializar su famosa limonada en varios locales de Estados Unidos. Texas, Oklahoma, Arkansas y Lousiana fueron algunos de los lugares donde se comenzaron a vender sus productos. Su habilidad para hacer negocios es innegable, hoy tiene 19 años, es millonaria y es la directora ejecutiva de su propia compañía.

La autora del libro “Bee Fearless, Dream Like a Kid” explicó: “Sí, picaban y sí, daban un poco de miedo por ese motivo, pero eran una parte importante de nuestro mundo. Aprendí que las abejas estaban muriendo a un ritmo alarmante. Así que decidí salvarlas.

“Sin saberlo, estaba dando los tres primeros pasos más importantes para iniciar un negocio: primero, estaba identificando un problema; segundo, estaba investigando el problema; y finalmente, estaba empezando a hacer algo que me apasionaba. Estos tres primeros pasos son fundamentales”, cerró Ulmer.

En la actualidad, su marca es vendida en alrededor de 6.000 tiendas en EE. UU. Una parte de los ingresos que recibe su compañía son donados a organizaciones que se ocupan cuidar a las abejas. Por otro lado, su empresa siguió evolucionando a tal punto de agregar nuevos sabores como durazno, té helado y menta y jengibre.