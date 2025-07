Joven de 20 años fue diagnosticada con “pereza adolescente”, pero en realidad tenía una terrible enfermedad

Courtney Nettleton, una joven británica de 20 años, fue diagnosticada con cáncer de tiroides en febrero de 2022, después de que sus síntomas fueran desestimados durante meses por médicos que atribuyeron su malestar a una supuesta “pereza adolescente”.

Su testimonio, difundido a través de la red social TikTok, ha alcanzado más de 1,5 millones de visualizaciones y se convertió en una advertencia pública sobre los signos tempranos de una enfermedad potencialmente mortal.

Courtney Nettleton sabía que sus síntomas no eran normales, pero los doctores no le creían. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, GDA)

Nettleton, cuidadora de profesión, empezó a experimentar síntomas a mediados de 2021, incluyendo fatiga extrema, pérdida de peso no explicada, cambios de humor y dificultades respiratorias nocturnas. Pese a acudir a consulta médica, sus señales fueron minimizadas.

“Los médicos realmente me hicieron creer que mi cansancio se debía simplemente a que era una adolescente perezosa, pero creo que en el fondo sabía que no era normal”, relató en uno de sus videos.

Síntomas desestimados: “Solo era aire cuando intentaba gritar”

En los meses previos al diagnóstico, Nettleton notó síntomas poco comunes, pero persistentes. La joven explicó que durante meses necesitó dormir con la ventana abierta, ya que sentía que no podía respirar con normalidad dentro de su habitación.

“Durante meses tuve que dormir con la ventana abierta porque sentía que no podía respirar sin el aire fresco”, dijo. “Nunca supe que fuera un síntoma tan común de cáncer de tiroides”.

Además, notó alteraciones en su voz. Aunque podía hablar normalmente, perdió la capacidad de gritar.

“Noté que mi voz cambió más después del diagnóstico, pero ya no podía gritar. Podía hablar, pero no me salía nada cuando gritaba, era solo aire”, explicó.

Por dicha la joven sobrevivió, pese al diagóstico tardío. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, GDA)

El cáncer de tiroides afecta a la glándula ubicada en la parte inferior delantera del cuello, responsable de producir hormonas que regulan funciones como el metabolismo, la frecuencia cardíaca y la digestión. Cuando se desarrollan células anormales, estas pueden crecer de forma descontrolada y diseminarse a estructuras cercanas, como los ganglios linfáticos.

Nettleton también experimentó otros signos poco comunes, se sentía sofocada durante el día —que inicialmente atribuyó a una posible menopausia precoz— y pérdida de peso progresiva.

“En un momento dado, pensé que estaba empezando la menopausia precoz. Los sofocos me aparecían a lo largo del día”, contó. “También perdí bastante peso, aunque no fue algo que asociara con estar enferma”, añadió.

Un bulto en el cuello y una nueva consulta médica: el punto de inflexión

El síntoma que finalmente impulsó a Nettleton a buscar una segunda opinión médica fue la aparición de un bulto visible en su cuello en enero de 2022. Ante esta señal física evidente, recibió una derivación urgente para evaluación oncológica.

“Éste fue mi último síntoma, lo que me permitió obtener una derivación urgente dentro de dos semanas por sospecha de cáncer”, explicó.

En febrero de ese mismo año le diagnosticaron cáncer de tiroides. Un mes después, fue sometida a una tiroidectomía total, una cirugía en la que se extirpa completamente la glándula tiroides, el tratamiento más común para esta enfermedad.

Inicialmente, los médicos le informaron que la intervención había sido exitosa y que estaba libre de cáncer. Sin embargo, solo tres días después, recibió la noticia de que el cáncer se había propagado a los ganglios linfáticos y vasos sanguíneos, por lo que fue necesario realizar una segunda cirugía y aplicar radioterapia.

El tratamiento incluyó la extirpación de los ganglios afectados y una ronda de terapia con yodo radiactivo, utilizada para destruir cualquier célula cancerosa remanente. El 22 de diciembre de 2022, los médicos le comunicaron que había superado la enfermedad.