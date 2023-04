Joven mostró cómo el alma de su perro llegó a despedirse de ella y se volvió viral

Joven compartió como el alma de su perro se despidió de ella (Captura)

Un vídeo donde una joven llora y muestra cómo supuestamente el alma de su perro se despide de ella, se hizo viral en redes sociales.

Maricarmen Yaricahua compartió en su cuenta de Tiktok un pequeño vídeo donde llora y muestra una grabación de cámara de seguridad donde se ve lo que parecer ser una sombra o humo en forma de perro que se acerca a ella cuando llega en moto a su casa.

“Mi gordito precioso, ¿por qué no me esperaste un poquito más?, mami está destrozada por tu partida, tu hermana está muy triste sin ti, apenas son horas, pero se siente tu gran ausencia, estoy tratando de ser fuerte por tu hermana, gracias por despedirte de mí. Aún no entiendo la razón de tu partida y me dejas el alma destruida, mi gordito glotón siempre estarás con nosotras”, escribió en la descripción del clip.

El video rápidamente acumuló cientos de comentarios de usuarios que notaron el alma del animalito y que se sintieron identificados con la historia.