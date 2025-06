Joven pasó 2 semanas en un centro de detención migratorio de EE.UU. y revela lo que vivió: “Nadie merece ser tratado así”

Caroline Dias Goncalves, estudiante universitaria en Utah, Estados Unidos, e hija de inmigrantes brasileños, fue arrestada el pasado 5 de junio mientras se dirigía en automóvil hacia Denver, Colorado, en compañía de sus amigos.

Desde ese momento, comenzó un encierro de casi dos semanas en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), una experiencia que ella misma calificó como traumática y que, tras recuperar su libertad, decidió hacer pública.

Caroline Dias Goncalves dice que el oficial hasta le pidió disculpas por detenerla. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, GDA)

Su liberación se concretó el 20 de junio, luego de que un juez le concediera la libertad bajo fianza durante una audiencia celebrada el 18 de ese mes. El proceso tardó cerca de 36 horas, pese a que el fallo había sido favorable.

En sus primeras declaraciones tras salir del centro de detención, Dias Goncalves expresó: “Los últimos 15 días fueron los más difíciles de mi vida”, según recogió The Dream.US.

Condiciones dentro del centro y trato desigual

Durante su permanencia bajo custodia, Caroline relató que la comida que recibía era “húmeda o mojada” y que los horarios eran confusos para los detenidos, según reportó KuTv.

A esto se sumó el impacto emocional de sentirse sola, a pesar de contar ocasionalmente con llamadas a su familia. Su dominio del inglés marcó una diferencia en el trato que recibió por parte del personal, lo cual, lejos de ser un alivio, resultó ser otra fuente de angustia para la joven. “Eso me rompió el corazón, nadie merece ser tratado así”, afirmó.

La joven es hija de inmigrantes brasileños, pero nació en Estados Unidos. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, GDA)

Agradecimientos y perdón al agente que la detuvo

La estudiante de la Universidad de Utah también manifestó su gratitud a quienes intervinieron para conseguir su liberación.

“Agradezco a mis amigos, familiares, a la comunidad y la oficina del senador que lucharon para que yo quedara en libertad”, expresó, y añadió un mensaje para el agente del ICE responsable de su detención: “Él se disculpaba conmigo todo el tiempo y me decía que me quería dejar salir, pero que tenía las manos atadas. No podía hacer nada, aunque sabía que no estaba bien. Quiero que sepas que te perdono, porque creo que las personas pueden tomar mejores decisiones cuando se les permite”.

Las detenciones de migrantes han provocado muchas protestas. (AMID FARAHI/AFP)

Investigación en curso por detención irregular

Las circunstancias de su detención también están siendo objeto de revisión. The Salt Lake Tribune informó que la Oficina del Sheriff del Condado de Mesa abrió una investigación administrativa sobre el agente Alexander Zwinck, actualmente en licencia, quien presuntamente habría preguntado por el estatus migratorio de la joven, algo que no está permitido por la ley estatal.

Además, se analiza si el funcionario compartió esta información a través de Signal, una aplicación de mensajería, con agentes de ICE.

En un comunicado oficial, las autoridades indicaron que “cualquier repercusión (contra el oficial) será determinada por el resultado de la investigación administrativa completa”.

Más allá del proceso legal, Caroline señaló que, aunque continuará con su vida académica y laboral, el episodio ha dejado una huella imborrable.

“No olvidaremos lo que me pasó, y espero que otros tampoco lo hagan”, comentó. Su caso ha puesto de nuevo el foco sobre las condiciones en el centro de detención de Aurora, Colorado, donde, según señaló, más de mil 300 personas se encontrarían actualmente en situaciones similares.

A pesar de lo vivido, aseguró que no busca un trato especial, sino algo más simple: la oportunidad de regularizar su estatus migratorio, sentirse segura y construir una buena vida en Estados Unidos.

Mientras tanto, sus padres solicitaron a los medios respeto por la privacidad de la joven, pues se encuentra en un proceso de recuperación emocional. Aunque Caroline nació en Estados Unidos, su situación migratoria aún no está definida debido a que sus padres solicitaron asilo hace tres años, solicitud que todavía está en trámite, según información del diario.