Joven que estuvo 18 días en coma aseguró haber visto a Jesús y así lo describió

El testimonio de Gabe Poirot, un joven estadounidense de 20 años, está dando la vuelta al mundo luego de asegurar que vio a Jesús mientras permanecía en coma tras sufrir un grave accidente en monopatín.

Según informó El Tiempo de Colombia, el joven compartió recientemente su historia en un pódcast, en el que relató la experiencia espiritual que asegura haber vivido durante los 18 días que estuvo inconsciente.

El accidente ocurrió cuando Gabe descendía una colina en monopatín a una velocidad cercana a los 50 kilómetros por hora.

Durante el recorrido perdió el control, salió expulsado y golpeó fuertemente su cabeza contra el bordillo.

Como no llevaba casco, sufrió un severo traumatismo craneoencefálico y fue trasladado de emergencia a un hospital.

“Era una ciudad de pura luz”

De acuerdo con El Tiempo, familiares y amigos acompañaron al joven durante los días que permaneció en coma y oraron constantemente por su recuperación.

Contra los pronósticos médicos iniciales, Gabe despertó y poco tiempo después decidió hablar públicamente sobre lo que asegura haber visto.

“Era como una ciudad de pura gloria, pura luz, puro amor. Pero entonces, al acercarme al centro de la ciudad, Él estaba allí esperándome. Verlo lo cambió todo”, contó durante una conversación con la presentadora Lila Rose.

Un joven estadounidense de 20 años aseguró haber vivido una experiencia espiritual mientras permanecía en coma tras sufrir un grave accidente en monopatín. (El Tiempo/EL TIempo)

Así describió a Jesús

El joven también explicó cómo era físicamente la figura que identificó como Jesucristo.

Según publicó El Tiempo, Gabe aseguró que medía aproximadamente entre 1,80 y 1,83 metros y que tenía rasgos relacionados con Oriente Medio.

“Me miró fijamente. Tenía la piel oscura, rasgos que recordaban a Oriente Medio y, al mismo tiempo, a la eternidad”, relató.

Además, aseguró que aparentaba tener 33 años y describió su cabello como ligeramente rizado y de longitud media.

Durante la entrevista, la presentadora le mostró una representación artística tradicional de Jesús, pero el joven afirmó que ninguna imagen logra reflejar realmente lo que vio.

“Me gusta este cuadro, pero puedo asegurarles que no hay ninguna imagen que puedan tener en sus manos que le haga justicia”, expresó.

Su historia se volvió viral

El relato rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde miles de personas reaccionaron divididas entre quienes creen en este tipo de experiencias espirituales y quienes mantienen una postura más escéptica.

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Las llamadas experiencias cercanas a la muerte continúan generando enorme interés alrededor del mundo debido a los testimonios de personas que aseguran haber visto luces, figuras religiosas o lugares desconocidos mientras estuvieron clínicamente inconscientes.