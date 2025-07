Joven sufrió múltiples paros cardíacos por tomar bebida energética antes de ir al gimnasio

Jazmín Garza, una joven de 20 años, sufrió de varios paros cardíacos cuando consumió un tercio de una bebida energética antes de ir a entrenar a su gimnasio en el estado de Iowa en Estados Unidos con el fin de “mejorar su rendimiento”.

A los pocos minutos de empezar con la rutina de “peso muerto”, la joven se sintió mareada y colapsó en el suelo a causa de un paro cardíaco.

Jazmín Garza sobrevivió, pero quedó con secuelas. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, GDA)

Según relató su novio, Isaac Ayala, quien también estaba en el gimnasio, la joven empezó a convulsionar y a sangrar por la nariz. Inmediatamente, intentó tomarle el pulso pero no lo logró, por lo que empezó a reanimarla mientras esperaba la llegada de los paramédicos.

De acuerdo con la revista People, el incidente pasó en noviembre de 2024 y la historia se ha vuelto viral en redes sociales al conocerse de que su familia había creado un GoFundMe para para solicitar ayuda en su recuperación.

El corazón de Jazmín estuvo detenido por 5 minutos

Con la llegada de los paramédicos al lugar, el corazón de la joven, originaria de Texas, sufrió varios paros cardíacos llegando a dejar de latir hasta por cinco minutos mientras se intentaba reanimarla con un desfibrilador.

Esto provocó que algunos de sus órganos, incluidos sus pulmones y sus riñones, sufrieran consecuencias severas que necesitaron de soportes vitales para su recuperación.

Cuando fue ingresada al hospital, los médicos le comentaron a la familia que Jazmín necesitaría de un “milagro” para recuperarse del incidente sin tener secuelas presentes. En el centro médico, Garza sufrió de otros tantos paros.

Tratamientos costosos

Debido a que el corazón de la joven estuvo detenido por un largo tiempo, Jazmín tuvo graves consecuencias en varios de sus órganos.

La joven iba a hacer peso muerto en el gym cuando sufrió el paro. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, GDA)

Según la revista People, los especialistas tuvieron que recurrir a tres soportes vitales para mantener con vida a Jazmín:

Una máquina ECMO para circular la sangre por su cuerpo.

Diálisis para limpiar sus riñones.

Dispositivo para regular sus niveles de oxígeno.

Además la joven también tuvo que someterse a otros tratamientos, entre estos estuvo la implantación de un desfibrilador cardioversor en su pecho, el cual monitorea su ritmo cardíaco y emite impulsos eléctricos evitando posibles paros cardíacos. Actualmente, la afectada está consciente y alerta.

Los especialistas aún desconocen la causa

En entrevista con Daily Mail, la joven explicó que aunque había sentido palpitaciones en el pasado, jamás les había prestado atención y las había atribuido al estrés o la ansiedad.

Incluso la joven afirmó que en su familia no hay antecedentes de problemas cardíacos e indicó que los médicos aún no saben que fue lo que ocurrió. “Nunca había tenido un episodio como este. Los médicos no saben por qué ocurrió“, dijo para el medio.

Su corazón fue sometido a varias pruebas pero no se conoció que tuviera alguna anomalía.

Jazmín cree que, si bien la bebida no es la causa principal de su quebranto de salud; sí fue un factor desencadenante en su crisis.

Además, Garza explicó que ella no toma este tipo de bebidas, pero que ese día había querido experimentar porque llevaba tiempo sin ir al gimnasio y quería maximizar su rendimiento. Tras la experiencia cercana con la muerte, la joven decidió que evitará el consumo de energizantes.

Luego de dos semanas de su ingreso, Jazmín logró ser dada de alta en el hospital. De acuerdo con la revista People, la recuperación de Jazmín fue todo un “milagro” para los médicos.

La joven mostró su gratitud por haber recibido una segunda oportunidad y envío un mensaje para que las personas presten más atención sobre las señales que reciben de su cuerpo, para que no las pasen por alto y prevengan graves complicaciones a futuro.

¿Qué tan peligrosas son las bebidas energéticas?

Según el Daily Mail, el consumo excesivo de estas bebidas puede causar alteraciones en el ritmo cardíaco de las personas, que en algunos casos, como el de Jazmín, pueden derivar en paros cardíacos.

Estudios también confirman que el alto consumo de bebidas energéticas, las cuales incluyen cafeína dentro de sus ingredientes, está relacionado con problemas de salud mental (ansiedad y depresión) y trastornos del sueño.