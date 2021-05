A pesar de la victoria legal, no obstante, el Congreso todavía no cuenta con los fondos para el proyecto y México no tiene la menor intención de cubrir el costo, según prometió Trump. El Senado rechazó este mes un pedido de 18.000 millones de dólares (10,3 billones de colones) incluido en un proyecto que contemplaba severas restricciones a la inmigración legal y la autorización para que permanecieran en el país los jóvenes sin permiso de residencia que fueron traídos a Estados Unidos de niños y estaban cobijados por el programa conocido como DACA.