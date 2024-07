La historia del hombre que tenía 35 novias y vivió una vida de lujos tras estafarlas a todas

Takashi Miyagawa era un trabajador japonés de medio tiempo, de 39 años, quien vendía purificadores de agua y cabezales de duchas. Aprovechando su labor, este hombre empezó estafar a sus clientas con la promesa de que serían pareja.

Incialmente, Miyagawa les ofrecía sus productos a sus clientas y gracias a su gran carisma y personalidad, lograba convencerlas para mantener una relación sentimental, allí comenzaba su engaño.

El hombre les prometía de todo a las mujeres. (Shutterstock)

El japonés le decía a cada una de sus víctimas una fecha de cumpleaños diferente, por lo que aseguraba regalos costosos varias veces al año. Incluso, algunas mujeres aseguraron que le dieron dinero en efectivo.

Takashi nació un 13 de noviembre, pero a sus novias les dijo que cumplía el 22 de febrero, en julio, enero y varias fechas en el calendario. Adicional a esto, le prometía una vida juntos.

“Solo lo vi dos veces y me besó. Le dije que no quería hacer eso a menos que la persona con la que salga sea alguien con quien pudiera estar realmente en el futuro. Él me contestó que también quería algo serio y que iba a estar conmigo el resto de mi vida”, dijo una de sus víctimas al medio MBS.

“En ese momento tenía 38 años. Pensé que era un error, ya que es mucho más joven que yo, pero dijo: ‘No me importa la edad’. Después de algunos intercambios, nos encontramos, hablamos en un café”, dijo otra de sus víctimas.

El plan de este hombre iba a la perfección, pues todas las mujeres eran atraídas por su belleza y no dudaban en regalarle objetos de valor a Miyagawa, pero su mentira se cayó por pequeños detalles.

Las víctimas comenzaron a sospechar de que este hombre les mentía, por lo que una de ellas decidió seguirlo para asegurarse que era su única pareja.

“En octubre del año pasado, Miyagawa se subió a un auto con otra mujer y le grabé un video. Cuando regresaron, hablé con la mujer y ella me dijo que era su segunda cita. Él tenía el mismo comportamiento y curso de conducción similar. Por eso estaba convencida de su traición”, comentó una mujer.

Tras confirmar el engaño, estas mujeres decidieron denunciar masivamente a Takashi Miyagawa, por fraude y estafa. Lo que desencadenó en su arresto en abril de 2021. Se estima que la suma de dinero que tenía en regalos este japonés asciende a $10.000 (poco más de cinco millones de colones).