Más de 47.000 mujeres y niñas, es decir, alrededor de cinco por hora, fueron asesinadas por familiares en todo el mundo en 2025, una cifra que se mantiene sin cambios respecto a años anteriores, según un informe de la ONU publicado este martes.

El número de mujeres y niñas asesinadas por una pareja íntima o por un miembro de la familia ha oscilado entre 45.000 y 51.000 en los últimos años, según estimaciones de ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

De las 78.000 mujeres y niñas que fueron víctimas de homicidio intencional el año pasado, alrededor del 60% fueron asesinadas por una pareja íntima o por un miembro de la familia, indicó el informe, publicado antes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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Las aproximadamente 47.000 víctimas representan a 129 mujeres y niñas asesinadas cada día. La cifra se calculó a partir del análisis de estadísticas de 122 países y territorios.

Si bien las mujeres representaron el 19% de las víctimas de homicidio en todo el mundo en 2025, el 60% de ellas fueron asesinadas en el ámbito privado.

En cambio, el 11% de las víctimas de homicidio masculino fueron asesinadas en esas circunstancias.

La ONU subrayó “la urgencia de garantizar que la prevención de la violencia doméstica aborde las relaciones íntimas, así como las relaciones en estructuras familiares más amplias”.

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Ninguna región es completamente segura, pero África volvió a registrar el mayor número de mujeres y niñas asesinadas por parejas íntimas o miembros de la familia, con 22.100.

Le siguió Asia, con 15.100 víctimas, por delante de América, con 7.400, Europa, con 2.100, y Oceanía, con 300.

El informe también señaló que, si bien las tasas de homicidio han disminuido a nivel mundial, las tasas de feminicidio han caído más lentamente, especialmente en América y Europa.

Esto sugiere, según la ONU, “que estos delitos están profundamente arraigados en las normas sociales y los estereotipos de género”, y añade que esta situación también refleja la existencia de obstáculos para acceder al sistema de justicia.

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El feminicidio se refiere al asesinato de mujeres y niñas por razones de género. Más allá de los homicidios cometidos por parejas íntimas o familiares, el término también puede abarcar ciertos asesinatos vinculados al crimen organizado, el trabajo forzoso o la trata de personas.

Sin embargo, los datos sobre feminicidios cometidos fuera del ámbito privado siguen siendo muy limitados, indicó el informe, lo que hace imposible medir la magnitud del fenómeno a nivel regional o mundial.