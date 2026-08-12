Las escalofriantes predicciones de Baba Vanga para lo que resta de 2026 que toman fuerza tras los recientes terremotos

Los recientes terremotos registrados en Sudamérica volvieron a poner bajo los reflectores las inquietantes predicciones atribuidas a Baba Vanga, la famosa vidente búlgara que murió hace tres décadas y cuyas supuestas profecías todavía generan curiosidad alrededor del mundo.

Según una recopilación publicada por el diario argentino La Nación, seguidores e intérpretes de Vanga encuentran similitudes entre algunos acontecimientos de este 2026 y las advertencias que, según aseguran, hizo sobre catástrofes naturales. Sin embargo, no existe evidencia científica de que pueda anticipar estos acontecimientos.

Baba Vanga murió en 1996, pero las supuestas profecías de la vidente búlgara siguen despertando curiosidad. (Gemini /Gemini)

Terremotos vuelven a despertar interés

Entre las predicciones que se le atribuyen para este año aparecen sismos de gran intensidad y otros fenómenos naturales extremos.

Los terremotos que recientemente afectaron a Venezuela y Colombia provocaron que estas supuestas profecías volvieran a circular con fuerza.

También se le atribuyen advertencias relacionadas con incendios forestales, olas de calor y fuertes sequías, aunque especialistas explican estos fenómenos por causas científicas y, en algunos casos, por factores relacionados con el cambio climático.

¿Qué habría predicho para lo que queda de 2026?

Las catástrofes naturales no son lo único que aparece en las interpretaciones recopiladas por La Nación.

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Otra de las predicciones apunta al enorme crecimiento de la inteligencia artificial.

Quienes interpretan las palabras atribuidas a Baba Vanga aseguran que 2026 sería un año en el que la humanidad comenzaría a cuestionarse con mayor fuerza los límites alcanzados por la tecnología.

Las supuestas profecías también hablan de grandes conflictos entre potencias mundiales, algo que sus seguidores relacionan con el temor a una eventual Tercera Guerra Mundial.

Pero quizá la predicción más sorprendente para los meses restantes del año tiene que ver con la posibilidad de un contacto con vida extraterrestre.

Algunas interpretaciones aseguran que la humanidad tendría un acercamiento con naves de origen desconocido antes de que finalice 2026.

Baba Vanga, cuyo nombre real era Vangelia Pandeva Gushterova, nació en 1911 y falleció en 1996. Perdió la visión cuando era joven y posteriormente alcanzó fama por sus supuestas capacidades de clarividencia.

Eso sí, estas historias deben tomarse con cautela. No existe un registro completo y verificable de todas las predicciones que actualmente se atribuyen a Baba Vanga; muchas proceden de relatos e interpretaciones posteriores y varias de las profecías asociadas anteriormente con ella no llegaron a cumplirse.

Aun así, cada vez que ocurre un acontecimiento de impacto mundial, como los recientes terremotos, su nombre y sus misteriosas predicciones vuelven inevitablemente a generar conversación.