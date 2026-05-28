Las olas de calor golpean con fuerza a Europa y la situación se vuelve preocupante

Las olas de calor como las que afectan actualmente parte de Europa podrían costar caro a las economías europeas y a sus finanzas públicas, mermando el crecimiento y los ingresos fiscales, según un estudio de Allianz Trade publicado este jueves.

“Las olas de calor extremo aparecen como un riesgo económico estructural al que Europa está especialmente expuesta”, señala la filial de la aseguradora alemana Allianz, especializada en seguros de crédito.

El crecimiento económico de los países más expuestos podría reducirse entre 5% y 7% en total durante el período 2026-2030, estima el informe.

En Italia los turista deben hidratarse constantemente y llevar sombrillas para portegerse del sol. AFP (ALBERTO PIZZOLI/AFP)

Estas pérdidas acumuladas alcanzarían los 240.000 millones de dólares en Francia, 147.000 millones en Italia, 131.000 millones en Alemania y 120.000 millones en España.

El estudio recuerda que las olas de calor se multiplicaron por siete desde los años 1980 y que el número medio de muertes por episodio se quintuplicó.

Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana intensifica fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor, sequías e inundaciones.

Allianz Trade identifica “un umbral crítico” en torno a los 30°C, a partir del cual las pérdidas de productividad se aceleran rápidamente.

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La caída de la productividad afecta la rentabilidad de las empresas, que además ven aumentar sus costos debido al incremento del consumo energético, estimado en 1,2% por cada grado adicional.

Los ingresos, el consumo de los hogares y las inversiones se resienten progresivamente, con una posible aumento de precios y desempleo.

“Vivimos secos”

“Aquí vivimos secos”, dice desconsolado Santiago Rodríguez en un populoso barrio de Tegucigalpa, declarada en emergencia por una ola de calor que evapora sus fuentes de agua y amenaza con extenderse por el fenómeno de El Niño.

La canícula redujo el nivel de las dos principales represas que abastecen a la capital de 1,7 millones de habitantes, que enfrenta problemas de desabastecimiento desde hace décadas.

En Honduras la sequía preocupa a las autoridades. AFP (JOHNY MAGALLANES/AFP)

Los embalses apenas llegan al 34% y 42% de su capacidad, según las autoridades.

La situación en Lomas del Carmen, donde vive Rodríguez, es tan crítica que ni siquiera los camiones cisterna públicos y privados están surtiendo a sus habitantes, cuenta a la AFP el hombre de 61 años.

Una situación similar enfrenta Leticia Lara, de 55 años, que espera ansiosa el paso del camión en su barrio de calles polvorientas y bajo el sol abrasador.

Solo recibe agua por tubería de uno a tres días al mes. “Un barril (del camión cisterna) me dura tres o cuatro días y eso cuando nos quieren llenar”, cuenta Lara a la AFP.

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Debido a las altas temperaturas y el retraso de la temporada de lluvias, Tegucigalpa fue declarada en emergencia hídrica el pasado martes.

El termómetro en la capital ha marcado hasta 31 °C, pero en otras zonas del país ha escalado a 41°C.

Las autoridades estiman que unos 75 municipios -incluida Tegucigalpa- se podrían ver “severamente afectados por la sequía”, que se vería agravada por El Niño.

Este fenómeno, una de las fases de un ciclo climático natural, afecta las temperaturas del océano Pacífico y eleva la probabilidad de sequías, lluvias torrenciales y otros eventos extremos.

Costa Rica comenzó una etapa de prevención ante la llegada y consolidación del fenómeno de El Niño, el cual provocaría más calor y menos lluvias en varias regiones del país durante los próximos meses.

En Francia el calor también causa estragos entre la gente. AFP (STEPHANE DE SAKUTIN/AFP)

Italia declara alerta roja por ola de calor

El Ministerio de Salud italiano declaró este jueves la alerta roja o nivel 3, el más alto, en las ciudades de Roma, Florencia, Bolonia, Turín y Brescia, debido a una ola de calor que afecta a Europa esta semana.

Las temperaturas, inusuales para finales de mayo, deberían alcanzar hasta 31 °C en Turín, ciudad del norte de Italia; 32 °C en Florencia y Brescia (al este de Milán), 33 ºC en Bolonia (con una sensación térmica de 35 °C), y 31 °C en Roma, en el centro de la península.

El nivel 3 indica “una situación de urgencia (ola de calor) susceptible de provocar efectos perjudiciales en la salud de personas sanas y activas, y no solo en los grupos de riesgo como las personas mayores, los niños más pequeños y las personas con enfermedades crónicas”, precisó el ministerio.

Este nivel de alerta máximo se activa cuando las temperaturas altas y las particulares condiciones meteorológicas persisten durante tres días consecutivos o más.

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Desde principios de esta semana Europa atraviesa una ola de calor inédita y precoz para un mes de mayo de primavera que ha afectado particularmente Francia, el Reino Unidos e Italia.

Portugal bate el récord

Portugal hizo frente esta semana al día más caluroso de un mes de mayo jamás registrado, informó el jueves la agencia meteorológica nacional.

Las temperaturas alcanzaron este miércoles los 40,3 °C en la localidad de Mora, en el centro del país; superando el pico anterior de 40 °C, registrado en mayo de 2001, detalló la agencia meteorológica.

Japón crea una categoría para días sobre 40 °C y refuerza alertas ante el aumento del calor extremo. (Canva stock/Africa images)

Francia vive una canícula inédita

La temperatura alcanzó este jueves los 37,8 °C en Angoulême La Couronne, en el sudoeste de Francia, y batió un récord de calor para un mes de mayo, según los datos provisionales de Météo France transmitidos a la AFP.

Este jueves también se registraron 37,6 °C en Narbona (sur) y 37,4 °C en Perpiñán (Pirineos Orientales), superando así los 37 °C registrados en Sollacaro, Córcega, el 25 de mayo de 2009.

“En París se registraron 33 °C este jueves" dijo el organismo público que destacó que se prevé que este fenómeno se extienda hasta el 30 de mayo, lo constituiría un caso inédito de ocho días consecutivos con más de 30 °C en mayo.