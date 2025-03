Le cayó un rayo, sobrevivió, pero le cambió el color de los ojos, ¿por qué pasó eso?

Carly Electric, una joven australiana conocida en redes sociales por su trabajo como influencer y modelo, siempre sintió una fuerte fascinación por las tormentas eléctricas, al punto de tatuarse tres rayos en su cuerpo. Sin embargo, su pasión la llevó a experimentar un hecho que cambió su vida para siempre.

Carly Electric, sobrevivió a rayo y dice que esa experiencia hasta le ha ayudado en su vida amorosa. (La Nación / Argentina / GDA/La Nación, GDA)

El incidente ocurrió en diciembre de 2023, en el estado de Queensland, Australia. Durante una tormenta, la mujer de 30 años salió al aire libre para grabar el fenómeno meteorológico, cuando, de forma inesperada, fue alcanzada por un rayo. “Se me puso la piel de gallina en oleadas en los brazos y piernas”, relató al diario inglés The Sun. Al mirarse al espejo, notó que sus pupilas estaban dilatadas y que se sentía mareada y eufórica. Poco después, su cuerpo comenzó a perder sensibilidad y no podía moverse.

Su compañera de cuarto llamó de inmediato una ambulancia y fue trasladada al hospital más cercano, donde los médicos le diagnosticaron queraunoparálisis, una condición neurológica poco común que provoca parálisis temporal tras una descarga eléctrica. “Mis pies y mis manos estaban completamente azules. Aunque estaba despierta, apenas podía respirar”, recordó sobre sus primeros síntomas. La parálisis le duró cerca de nueve horas y, tras una extensa intervención médica, comenzó a recuperar la movilidad en sus miembros.

Sin embargo, el cambio más sorprendente en su organismo llegó días después de ese episodio, cuando Carly notó que sus ojos, antes verdes, ahora eran de un marrón oscuro. “Cuando investigué, descubrí que no era raro que esto sucediera en personas que han sido electrocutadas”, explicó sobre su condición. Además, aseguró que la parte superior de su cabeza quedó hasta el día de hoy muy sensible al tacto.

Pese a lo traumático de la experiencia, la joven afirmó que su vida cambió positivamente después de este evento desafortunado. “Fue un golpe de suerte, todo ha mejorado desde entonces. También me ha ayudado en mi vida amorosa, ya que los hombres están intrigados por saber más sobre mi experiencia cercana a la muerte”, dio a conocer sobre las nuevas charlas que mantiene en sus citas.

Desde entonces, Carly toma mayores precauciones en las tormentas eléctricas, ya que, según le informaron los médicos que siguieron su caso, las personas que fueron alcanzadas por un rayo tienen más probabilidades de ser impactados nuevamente. Esto se debe a que la descarga eléctrica puede alterar la conductividad del cuerpo o dejar secuelas neurológicas que afectan la respuesta del organismo ante un segundo impacto.

Además, en sus redes sociales, la joven cambió su nombre a Carly Electric, donde todos la conocen por ser la influencer que sufrió un terrible accidente con un rayo.

¿Cuáles son las medidas que deben tomarse ante una tormenta eléctrica?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan una serie de medidas para evitar incidentes similares a los de Carly Electric. Entre ellas se encuentran: