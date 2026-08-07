Internacionales

¿Le limpia las orejas a su perro con hisopos? Una experta explica por qué nunca debería hacerlo

Una limpieza incorrecta puede provocar irritación, lesiones e incluso favorecer infecciones en las mascotas

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Kyra
Los especialistas recomiendan utilizar únicamente limpiadores óticos diseñados para perros. (fabiola Montoya +/Kyra)

Muchos dueños de mascotas creen que limpiar las orejas de sus perros con hisopos o bastoncillos es una buena idea, pero en realidad esa práctica puede terminar haciendo más daño que bien.

LEA MÁS: ¡Milagroso! Recuperan millonario billete de lotería al sur de Italia

Especialistas en cuidado animal explicaron que introducir este tipo de objetos en el oído puede empujar la suciedad hacia el interior, irritar el conducto auditivo e incluso provocar lesiones que favorezcan la aparición de infecciones.

Según Infobae, lo correcto es utilizar un limpiador ótico diseñado específicamente para perros y evitar introducir cualquier objeto dentro del oído.

LEA MÁS: Reino Unido recupera oro de residuos electrónicos para convertirlo en joyas

El procedimiento recomendado consiste en levantar la oreja del animal, aplicar unas gotas del producto dentro del oído y masajear suavemente la base durante unos segundos. Ese masaje ayuda a que el limpiador actúe y facilite la salida de la suciedad acumulada.

Una vez terminado ese paso, solo se debe limpiar la parte externa de la oreja con una gasa o un algodón. Los especialistas recalcan que nunca se debe introducir el dedo, una gasa o cualquier otro objeto más allá de donde alcance naturalmente el dedo.

LEA MÁS: Así se preparan los cirujanos del futuro para operar con tecnología robótica

Kyra
Los hisopos pueden empujar la suciedad hacia el interior del oído y causar lesiones. (fabiola Montoya +/Kyra)

¿Cada cuánto se deben limpiar?

La frecuencia depende de cada perro, ya que influyen factores como la raza, el tipo de orejas, la cantidad de pelo y su nivel de actividad.

Sin embargo, los expertos señalan que, en la mayoría de los casos, una limpieza semanal suele ser suficiente para mantener una buena higiene.

También recomiendan estar atentos a señales de alerta como mal olor, enrojecimiento, exceso de secreción o que el perro se rasque constantemente las orejas, ya que esos síntomas podrían indicar una infección o algún otro problema de salud que debe ser valorado por un veterinario.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
higiene semanal mascotasseñales infección oído perrocómo limpiar orejas perrobastoncillos oído peligro
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.