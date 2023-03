Le pidieron ser padrino de bautizo, pero debía pagar la fiesta y una mensualidad por 18 años

El bautismo es un sacramento muy importante para la religión católica, pues para los creyentes este es el momento en el cual se limpia todo “pecado original”. En el rito, hay una serie de elementos y personas fundamentales que contribuyen de una forma u otra en la ceremonia.

El doctor se sorprendió de la lista de obligaciones que tendría como padrino. (Imagen referencial / Foto: Pixabay (Dominio Público))

Entre ellas está la figura del padrino, quien debe “procurar que el bautizado lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo”.

No obstante, en algunas regiones de Latinoamérica, su rol también implica ayudar con la preparación del evento, desde el vestuario hasta la misa.

Los padres de familia son los encargados de pedir este importante favor. De hecho, se considera incluso un “honor”, pues significa que el sujeto seleccionado es alguien de total confianza. Aun así, esto no es una obligación y muchas veces, al no pedirse de manera cordial o a alguien cercano, puede tornarse muy incómodo.

Esto fue lo que le sucedió al doctor Sergio Saldaña, un joven mexicano que publicó en TikTok cómo una conocida -que se hacía llamar su amiga- le pidió que fuese el padrino de su bebé.

De acuerdo con su relato, todo comenzó cuando recibió la visita a su consultorio de una joven con quien compartió un curso hace mucho tiempo. “La conozco, pero no somos amigos y me dice: ‘Hola amigo, ¿cómo estás?’, y yo pensé que me iba a invitar a su boda, porque me enteré que se va a casar, porque tiene un bebé”, explicó.

Sin embargo, se llevó una gran sorpresa cuando le pidió ser el padrino de bautismo de su hijo, a quien había llevado como paciente a su consultorio privado. Si bien es cierto que al principio no lo vio mal, al momento de preguntarle sobre sus responsabilidades su sorpresa fue aun mayor.

Fue entonces cuando la mamá del pequeño le explicó que debía pagar el vestuario, la misa, la fiesta y una suma de dinero bastante importante

“Y me dijo: ‘En mi familia se acostumbra que el padrino de bautizo le tiene que dar una mensualidad al niño hasta cumplir los 18 años’”, explicó el joven con una expresión extrañada y asombrada a su vez.

Y la indignación crecía más en el doctor, pues, cuando le dijo que era mejor que consiguiera a alguien con mayor afinidad a sus costumbres, la mujer respondió que lo había elegido a él por tener dinero.

“Yo pensé que tenías mucho dinero, por eso te lo vine a pedir a ti”, relató el médico.

Finalmente, la “amiga” se fue enojada y sin decir nada más.