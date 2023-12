Le salió un extraño bulto en el cuello, lo ignoró y casi termina en una desgracia

Thomas Robert, un hombre oriundo de Blurton, Reino Unido, contó el mal momento que vivió y sorprendió a todos con cada uno de los detalles. Lo que pasó fue que le salió un extraño bulto en el cuello, el cual ignoró y casi termina en una desgracia.

Thomas Robert no le dio pelota al bulto, pero era muy grave. Foto: La Nación / GDA

Según relató, tardó años en enterarse que tenía un doloroso caso de hidradenitis supurativa (HS) y apuntó para reclamar que aquella enfermedad de la piel crónica carece de investigación y conocimiento, motivo por el que muchos desconocen su diagnóstico.

En ese sentido, el medio británico Mirror, contó que Robert pasó por cinco intervenciones quirúrgicas para extirpar los quistes, todos desencadenados por su afección, que causa cicatrices y nódulos parecidos a forúnculos que aparecen regularmente en el cuerpo. Después de varios estudios que le realizaron, los médicos expresaron la posibilidad de que aquellos bultos podrían haber sido cancerosos, aunque hay pocas investigaciones sobre la HS, la cual no tiene cura ni causa.

“La gente hace comentarios y me mira. No creo que sea con la intención de molestar, pero puede ser difícil. La gente no quiere ser negativa o herir mis sentimientos, pero supongo que es la naturaleza humana. Es una falta de comprensión sobre HS, por lo que la gente no lo sabe, en cuyo caso hacen preguntas y dicen cosas. Todavía me miran raro ahora, y hacen bastantes comentarios, como ‘eso es asqueroso’ y ‘se ve horrible’”, aseguró.

Y siguió: “Yo me ocupo de ellos. La gente toma sus propias decisiones y yo aprendo a vivir y aprender. Cuando sufrí HS por primera vez, los comentarios afectaron mi salud mental porque no son agradables”.

Pese a su enfermedad, Thomas intenta llevar una vida normal, sobre todo por su familia. Él es padre de gemelos, Eddie y Archie. Sin embargo, en lo que respecta al ámbito laboral, tuvo que llevar a cabo un gran cambio. Pese a que solía trabajar en electrónica, dejó de trabajar debido a la rareza de su enfermedad y su dolor paralizante. “Solía trabajar en electrónica, pero descubrí que empezaba a ser bastante extenuante para mi cuerpo, así que tuve que dejar de hacerlo. Ahora no puedo trabajar debido a esta condición y eso es frustrante”, comentó.

El bulto es parte de los síntomas de una enfermedad que le causa grandes dolores. Foto: La Nación / GDA

Tal como contó, llama la atención a los hombres jóvenes sobre el cuidado de la salud. “Ahora es importante crear conciencia y ayudar a otros. Hay muy pocos hombres que hablan abiertamente sobre esta condición y todos los hombres que encontré viven en Estados Unidos. He intentado buscar grupos de apoyo masculinos en mi área y simplemente no existen”, explicó.

Y agregó: “La HS es más frecuente en mujeres, pero es bastante rara. Creo que a la gente, en particular a los hombres, no les gusta hablar de ello. De todos modos, a los hombres no les gusta hablar sobre muchos aspectos de su salud. Sin embargo, es importante hablar, ya que ayuda. Fue difícil hablar sobre HS al principio. Definitivamente, se volvió más fácil una vez que obtuve la información, y British Skin Foundation fue excelente en eso”.

“Tengo gemelos de cuatro años y, desafortunadamente, a veces tienen que ayudarme a vestirme y cambiarme cuando estoy sufriendo. Eso es difícil y me he encontrado llorando por eso. Son geniales y entienden, hacen preguntas y quieren ayudar, pero es perturbador llegar a ese punto”, se lamentó.