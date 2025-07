Liposucción perdió el primer lugar: descubra cuál es la cirugía plástica más realizada en el mundo

La cirugía de párpados es, por primera vez, el procedimiento quirúrgico más solicitado, según un nuevo ranking publicado por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS).

La liposucción sigue siendo el procedimiento quirúrgico más común entre las mujeres. Archivo (Shutterstock)

Le siguen la liposucción, el aumento de senos, la corrección de cicatrices y la rinoplastia. Los resultados corresponden al año 2024.

Por otro lado, la liposucción sigue siendo el procedimiento quirúrgico más común entre las mujeres, dejando a la cirugía de párpados y al aumento de senos en segundo y tercer lugar, respectivamente.

LEA MÁS: Latina pidió la visa de Estados Unidos y se la negaron por una razón que no esperaba: “Calificas, pero no puedo dártela”

La cirugía de párpados volvió a ser el procedimiento quirúrgico más popular entre los hombres, seguida de la ginecomastia y la revisión de cicatrices. El informe, que forma parte de la Encuesta Global Anual de Procedimientos Estéticos/Cosméticos, muestra que la mayoría de los procedimientos faciales y craneales experimentaron un crecimiento en comparación con el año anterior, con más de 7,4 millones de procedimientos y un incremento del 4,3 %.

Los procedimientos más populares fueron la cirugía de párpados, con más de 2,1 millones y un aumento del 13,4 %, la rinoplastia, con 1 millón de procedimientos y una disminución del 10 %, y el injerto de grasa facial, con 0,9 millones y un aumento del 19,2 %.

LEA MÁS: Mujer recibió casi siete veces su salario real durante un año y, en vez de reportarlo, se dio una vida de lujos

Además, los procedimientos no quirúrgicos más populares fueron la toxina botulínica, el ácido hialurónico (rellenos), la depilación con cera, los liftings faciales no quirúrgicos y las exfoliaciones químicas. La mayoría de los aumentos de senos (54% del total), rinoplastias (60,1%) y cirugías genitales externas (48,4%) se realizaron en mujeres de 18 a 34 años, mientras que las inyecciones de toxina botulínica fueron las más populares entre las de 35 a 50 años (47,0% del total). La liposucción y la reducción de grasa no quirúrgica se distribuyeron de forma bastante uniforme entre ambos grupos de edad.

La cirugía de párpados volvió a ser el procedimiento quirúrgico más popular entre los hombres. Archivo (Shutterstock /Shutterstock)

La toxina botulínica siguió siendo el procedimiento no quirúrgico más común, tanto en hombres como en mujeres, en todos los grupos de edad, con 7,8 millones de procedimientos realizados por cirujanos plásticos en todo el mundo. En segundo lugar, los procedimientos con ácido hialurónico (relleno) aumentaron un 5,2%, alcanzando los 6,3 millones.

LEA MÁS: Un año de esfuerzo para pagar unas vacaciones terminó en tragedia para una familia

Hemos añadido nuevas preguntas y dimensiones a nuestro análisis para cubrir las tendencias emergentes en estética. Nuestro informe ahora incluye datos sobre el “Mommy Makeover” y otros procedimientos combinados, revisión de cicatrices, rejuvenecimiento de manos con injertos de grasa, extracción de grasa bucal, corrección de pezones invertidos, creación de hoyuelos y otras cirugías genitales externas", declaró Amin Kalaaji, presidente del Comité de Investigación Global de ISAPS y cirujano plástico en Noruega.