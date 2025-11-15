Llegan los robots que cuidan niños y cocinan: ¿Para cuándo un humanoide en su casa?

El avance de la IA física, una IA que entiende las leyes de la física y que puede trabajar entre humanos, está impulsando una ola de desarrollo tecnológico.

Laboratorios tecnológicos que perfeccionan la industria robótica global. (PHILIP FONG/AFP)

Jensen Huang, director de Nvidia, afirmó que “La próxima ola de IA es la IA física”.

LEA MÁS: El abogado que se viste de Superman y logra lo impensable: Revivió la sonrisa de niños con cáncer

El revuelo se ha acentuado por videos virales que muestran androides avanzados, a menudo de fabricación china, bailando o levantando objetos pesados.

Esto ha motivado grandes inyecciones de dinero por parte de empresas tecnológicas, y Morgan Stanley prevé más de 1.000 millones de robots humanoides en 2050.

La nueva generación de robots entrenados para imitar personas

La IA física se traduce al mundo real en robots humanoides que pueden imitar los movimientos de un operador que usa unas gafas de realidad virtual.

AFP 20251114 83VX3ZR V1 MP41920x1080 TechFirmsAreBettingOnAiPoweredRobotsToPerf

Con suficiente práctica, estos aparatos pueden realizar tareas cotidianas por sí solos. Hiro Yamamoto, copresidente de XPeng, matizó que los robots humanoides con IA podrían llegar a desempeñar “casi cualquier función humana”, desde niñera hasta cocinero o jardinero, con suficientes datos y entrenamiento.

Empresas líderes: Japón, China y Estados Unidos aceleran el desarrollo

La empresa japonesa Enactic, con sede en Tokio, desarrolla robots humanoides para lavar platos o la ropa en asilos con falta de personal.

Su director ejecutivo, Hiro Yamamoto, de 24 años, tiene previsto comenzar a desplegar nuevos robots a partir del próximo verano boreal para “convivir con personas en entornos muy caóticos y en los que las condiciones cambian constantemente”, como las residencias de ancianos, priorizando la seguridad.

Enactic ha contactado varias docenas de asilos en Japón para proponer que sus robots teleoperados se encarguen de las tareas domésticas, de modo que los cuidadores tengan más tiempo para atender a los residentes.

Los dispositivos de entrenamiento de IA física “OpenArm” de Enactic son utilizados por Nvidia y en universidades como Stanford.

Robots humanoides en pruebas avanzadas impulsados por IA física. (PHILIP FONG/AFP)

En China, el fabricante de vehículos eléctricos XPeng presentó un robot humanoide con una visera ovalada brillante en lugar de un rostro, capaz de caminar y bailar de forma autónoma.

Su director ejecutivo, He Xiaopeng, dijo a la prensa que cree que en una década venderán más robots que autos.

Sin embargo, He considera poco probable que sustituyan pronto a los trabajadores de las fábricas chinas, ya que el prototipo aún no demuestra su capacidad para manipular objetos.

LEA MÁS: No es ciencia ficción: Vea cómo leen su mente para poner sus pensamientos en palabras

La startup estadounidense-noruega 1X está adoptando un enfoque similar para su asistente doméstico humanoide NEO, que entregará en hogares estadounidenses a partir del próximo año con un costo de 20.000 dólares.

Limitaciones técnicas y un futuro marcado por dudas

Las herramientas de IA física deben lidiar con la visión y la relación espacial entre los objetos. Yamamoto explicó que solo se necesitan entre 30 y 50 demostraciones de cada tarea para ajustar los modelos de IA de “visión-lenguaje-acción”.

Prototipos entrenados con tecnología de IA para operar en entornos reales. (PHILIP FONG/AFP)

No obstante, persisten las limitaciones físicas y costos elevados.

El costo de una mano robótica, que debe sustituirse periódicamente para trabajos pesados, podría cubrir el salario de un trabajador durante años.

Además, el rendimiento de los robots es a veces inestable, como se vio en un video donde NEO luchaba por cerrar la puerta de un lavavajillas, y en el caso de un robot humanoide ruso que se tambaleó y cayó de bruces durante su debut en el escenario.

Sara Adela Abad Guaman, profesora adjunta de robótica en el University College de Londres, sostuvo que existe una “gran brecha” entre los sistemas de IA de los robots y sus capacidades físicas, que se quedan atrás.

Ante los interrogantes sobre el futuro del trabajo humano, Abad zanjó que “nuestro sentido del tacto es incomparable”.

Nuevos modelos de robots humanoides desarrollados para tareas cotidianas. (PHILIP FONG/AFP)

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.