Lo echaron de su trabajo y su video llorando por tener que despedirse de su perro conmovió a todos

Un emotivo video estremeció Internet en los últimos días. Un peón rural paraguayo, llamado Víctor Díaz, compartió en TikTok que fue despedido de su trabajo en un campo de San Vicente, pero lo triste de la situación no fue solo que el hombre se quedó sin empleo sino que un perro de la finca donde trabajaba lo siguió sin saber que no iba a volver más.

Díaz fue echado de su empleo en un campo de la provincia de Buenos Aires y se fue sin que nadie lo despidiera. Sin embargo, fue esa fiel mascota quien lo acompañó en su salida y las imágenes recorrieron las redes sociales y generaron una profunda conmoción.

El perrito salió a despedirlo sin saber que nunca más lo vería. (TikTok/TikTok)

“Pobrecito, me sigue, piensa que voy a trabajar todavía. Dije que no iba a llorar, pero veo a este perro y lloro. Mi fiel amigo, lo voy a extrañar mucho”, dice Víctor en el video subido a su cuenta de TikTok @victordiaz981, donde cuenta con más de 831 mil seguidores.

En medio del silencio del campo, el peón rural se retiró del lugar donde había trabajado durante 11 años con su bolso en las manos.El perro lo acompaña y va unos metros detrás de él, como si fuera un día más.

“Cuiden su trabajo, voy a extrañar esto también”, sostuvo Díaz y mostró su campo alrededor con la cámara de su teléfono. “Pero bueno, tranqui, vamos a encontrar algo mejor”, se esperanzó.

El video tiene más de 1 millón de vistas y obviamente se volvió viral rápidamente por la escena emotiva del perro acompañando a su amigo sin saber que no lo va a volver a ver más. Miles de usuarios comentaron el video mostrando su apoyo al trabajador y emocionados por la situación del perro.

“Llévalo amigo y pasá un alias que acá te ayudamos”, le escribió un seguidor. “Alguien de la zona que le dé un trabajo de lo que él hace, hagámoslo viral, por favor se los pido, me parte el alma”, comentó otra. “Llévate al perrito, te va a extrañar”, dijo otro.

El hombre estaba dolido no solo por perder el trabajo sino por decirle adiós a su amigo de cuatro patas. (TikTok/TikTok)

En otro video anterior, Díaz contó cómo fue que lo echaron del trabajo, pero no brindó los motivos exactos del despido.

“Pasó lo que tenía que pasar, me echó mi patrón, 11 años después, viernes a las 4 en punto. Gracias patrón por aguantar tanto tiempo mi locura y mis estupideces. Fuiste un buen y mal patrón, ojalá que tu campo siga bien sin mí”, afirmó el peón.

“Me echó, gente, ojalá me pague todo, yo no entiendo mucho de cuentas. Me voy con la frente en alto, aprendí mucho acá en el campo. Hay que buscar otro trabajo, por ahí si saben (de algo)”, les pidió Díaz a sus seguidores, que ya comenzaron la búsqueda laboral en redes sociales para ayudarlo.

En su cuenta de TikTok, Víctor mostraba cómo era su día a día en el campo siendo un peón rural. En los sucesivos videos que subió, que alcanzan cientos de miles de vistas, se lo ve al hombre trabajando con las vacas y montando a caballo por la extensa chacra de esa localidad bonaerense. Según dijeron varios seguidores, a su patrón no le gustó que el tiktoker compartiera su vida laboral en las redes sociales.

