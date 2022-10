Lo que se sabe del macabro crimen de niña de 12 años en París

El hallazgo del cuerpo sin vida de la pequeña Lola Daviet, de tan solo 12 años, en la madrugada del sábado 15 de octubre en el distrito XIX de París ha conmocionado a toda Francia. El cuerpo de la pequeña fue encontrado a la entrada del edificio en el que la menor residía con su propia familia. El cuerpo estaba marcado con signos de violencia y estaba casi decapitado.

A esta hora, según informan varios medios franceses, ya hay cuatro personas detenidas y, por el momento, la policía maneja una serie de diferentes hipótesis sobre el motivo del crimen. Lola vivía en uno de los barrios más conflictivos de la capital francesa donde se presenta todo tipo de crímenes, entre ellos el tráfico de órganos, que podría ser la causa del asesinato de la menor.

¿Dónde está Lola?

Usualmente Lola salía de clases y regresaba directo casa. Ese viernes no pasó. Lola no volvió a su casa a pesar de que el colegio Georges Brassens (al que asistía) se ubica tan solo a 200 metros de su casa. Como la pequeña no volvía a casa, su padree comenzó a preocuparse y la angustia aumentó con las horas por lo que la madre de Lola fue hasta la comisaría de la localidad a denunciar la desaparición de su hija.

Su padre, que trabaja como portero en un edificio de la calle donde viven, comenzó a revisar las cámaras de seguridad del edificio para ver si lograba divisar algo y se da cuenta que Lola sí regresó a casa, pero no iba sola. En el video aparece una extraña mujer de unos 20 años. Ambas entran al edificio pero nunca llegaron a la casa de Lola. ¿Qué pasó? Lo que sucedió desde ese momento hasta el hallazgo del cadáver es un misterio, solo se sabe que hay varios testigos que, según dijeron a la policía, vieron en la zona a una mujer de unos 20 años arrastrar un baúl y unas maletas muy pesadas. La mujer solicito ayuda a un conductor de Uber para mover el baúl. Ahora ella está detenida.

El hallazgo del baúl que contenía el cuerpo de Lola, y dos maletas más con plásticos ensangrentados y otros materiales que no han trascendido, se produjo alrededor de las 23:20 horas de la noche del viernes en el propio patio del edificio en el que residía la familia de la niña.

Según las informaciones que han trascendido Lola estaba atada de manos, tenía cortes en las muñecas y u corte muy profundo en el cuello, por lo que su cabeza colgaba de un trozo de piel. En el pecho tenía inscritos los números 1 y 0.