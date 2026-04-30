Los fabricantes chinos de juguetes para adultos se suben a la ola de la IA

Los robots conversacionales eróticos y los dispositivos inteligentes de estimulación tuvieron su espacio en una feria dedicada a productos para adultos, recientemente realizada en China, primer productor mundial de juguetes sexuales, donde la vida íntima no escapa a la ola de la inteligencia artificial.

“Una sola frase puede hacerte estremecer”, prometían carteles instalados en el amplio recinto de exposición en Shanghái.

Promocionaron la aplicación “Luvmazer”, desarrollada por una empresa de Cantón (sur), que propone “encuentros con personajes de IA” y transforma las conversaciones con parejas virtuales en pulsaciones de vibrador.

Algunas empresas de tecnología utilizan aplicaciones para imitar interacciones sexuales humanas. AFP (-/AFP)

Aunque era algo poco común hace algunos años, “todo el mundo ofrece ahora la función de sincronización de video” para adultos con un juguete sexual conectado, asegura un empleado de Amorlink, empresa especializada en la “teledildónica”, es decir, el uso de la tecnología para imitar interacciones sexuales humanas.

Los dispositivos que presenta están equipados con potentes chips informáticos.

Un poco más allá, una muñeca de silicona de tamaño real, de inspiración “cyberpunk” y con articulaciones metálicas, está diseñada para mostrar emociones y un lenguaje “naturales”, explica a la AFP Zhou Yuanqing responsable del puesto Cydoll.

Los juguetes sexuañles siempre han atraído a la gente. / foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“Hoy en día la gente no sale a beber ni a reunirse con sus amigos, y puede que prefiera jugar en sus teléfonos o computadoras por su cuenta... pero aun así necesita compañía”, insiste.

Riesgos regulatorios

Varias empresas presentes ofrecen agentes de IA para el marketing y la gestión de tiendas físicas para adultos, mientras que otras promocionan soluciones tecnológicas para marcas que buscan crear sus propios juguetes “inteligentes”

Un cartel de la empresa hongkonesa metaXsire promociona un “generador de imágenes y videos para adultos” que permite insertar rostros de celebridades o conocidos en videos pornográficos, en más de 80 idiomas, gracias a la IA generativa.

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Pero, aunque los términos y condiciones de la aplicación prohíben a los clientes usarla para humillar o acosar a otros, no especifican cómo la empresa puede garantizar el consentimiento de la persona cuya imagen se utiliza.

Así, principalmente por cuestiones legales y de privacidad, varios expositores se muestran cautelosos respecto a la combinación de la IA y la pornografía.

Sam Xie, fundador de Magic Motion, empresa de juguetes para adultos con sede en Shanghái, asegura que sus productos son compatibles con agentes de IA, pero que debe ser muy cuidadoso al elegir con qué desarrolladores de software asociarse.

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“Debemos ser muy prudentes, de lo contrario podría generar todo tipo de problemas y correríamos el riesgo de ser denunciados por los consumidores”, precisa a la AFP.

Los robots conversacionales eróticos y los dispositivos inteligentes de estimulación ganan popularidad. AFP (Shutterstock/Imagen)

La pornografía es técnicamente ilegal en China, y la mayoría de los sitios para adultos están bloqueados y solo son accesibles mediante el uso de un programa VPN.