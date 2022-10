Los médicos le dieron dos meses de vida y se salvó gracias a un ensayo clínico

(Banco Nacional de Sangre)

A Eliana Keeling, de 65 años, le dieron solo dos meses de vida y ahora está libre del cáncer después de recibir un medicamento experimental.

Las campañas de prevención y los profesionales de la salud siempre hacen hincapié en la importancia de los estudios médicos para la detección temprana de las enfermedades , ya que eso puede salvar vidas.

En línea con este tema, una maestra de Inglaterra lo confirmó con su experiencia: un análisis de sangre de rutina reveló que tenía leucemia mieloide aguda. Tras varias investigaciones y tratamientos, finalmente encontró el que necesitaba para recuperarse. En la actualidad busca concientizar a la población para examinarse y consultar siempre con los especialistas.

En diciembre del 2020, Eliana Keeling, de 65 años, de Chorlton, Greater Manchester, se enteró del devastador diagnóstico que le dio un giro radical a su vida. La maestra jubilada comenzó la quimioterapia hacia finales del mismo mes, pero en mayo del 2021 recibió otra noticia que la tomó por sorpresa: le dijeron que su enfermedad era terminal. Sin embargo, nunca bajó los brazos y se convirtió en el claro ejemplo de valentía.

“Cuando me dijeron que la quimioterapia no había funcionado y que me quedaban un par de meses de vida, supe que no iba a aceptar eso de ninguna manera. Fue como si se hubiera abierto un enorme agujero en mi mundo y todo lo planeado desapareciera en un instante”, expresó en diálogo con Daily Mail.

Si bien el asunto generó una gran frustración en Keeling, no fue un inconveniente a la hora de buscar nuevas iniciativas. Al mes, participó en un ensayo de medicamentos en el centro oncológico The Christie, con el objetivo de tratar su enfermedad. Allí le administraron un fármaco innovador -que aún no tiene nombre médico- diseñado para explotar las células de la leucemia. “En ese momento me inyectaban solo azacitidina y estas pastillas te daban un impulso adicional”, sostuvo.

El resultado del tratamiento fue exitoso y, para diciembre del 2021, su cuerpo estaba libre del cáncer. Luego de esta favorable novedad, se sometió a un trasplante de médula ósea.

Tras contar su historia de vida, la mujer se refirió al trato que obtuvo en el establecimiento médico y se mostró totalmente agradecida. “El Christie es lo mejor que me pasó. Me gusta ir allí, que es una locura, porque ¿a quién le gusta ir al hospital? Siempre me explican todo y te tratan como un ser humano y no como una estadística. Cada miembro del personal es increíble”, subrayó.

Respecto del tratamiento, reflexionó: “Ahora me dieron una nueva oportunidad de vida gracias a la investigación y siento que hicieron un milagro”.

Por su parte, la doctora Emma Searle, hematóloga consultora de The Christie, comentó: “Ella tenía un mal pronóstico y su única oportunidad era el ensayo clínico y el trasplante de médula ósea para sobrevivir a largo plazo. Estamos muy contentos de que haya tenido una respuesta tan buena y ahora esté libre de leucemia. Dado que tenía una esperanza de vida muy limitada cuando la quimioterapia no funcionó, este es un resultado excelente para ella”.

Asimismo, aclaró que no todos los pacientes que participan del ensayo obtienen la misma respuesta que Eliana. Sin embargo, subrayó: “Estamos agradecidos con todos los pacientes y familiares que se sienten capaces de apoyar la investigación. Todo esto es muy importante para avanzar en el tratamiento del cáncer”.

El hospital donde Eliana recibió el tratamiento

Se estima que la leucemia mieloide aguda afecta a alrededor de uno de cada 200 hombres y una de cada 255 mujeres en el Reino Unido. En los Estados Unidos se registran 19.500 casos nuevos cada año, según los datos que nombró la profesional.