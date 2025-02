Mamá de uno de los primos asesinados se sorprendió por algo que hizo su hijo

Doña Xinia Abarca, mamá de Jorge Humberto Barboza Abarca, quien fue asesinado y sepultado en una fosa en el sótano del bar Dude’s en Heredia junto a su primo Carlos Alberto Barboza Chacón, detalló lo último que habría hecho su hijo antes de perder la vida, pero hay un detalle que le causó sorpresa.

Los primos desaparecieron la noche del jueves 6 de febrero y este miércoles 12 sus cuerpos fueron hallados en el mencionado lugar. Justamente, que estuviera en ese bar, es algo que sorprendió a esta dolida madre.

Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca estuvieron desaparecidos y fueron hallados enterrados en el bar Dude’s. Foto: Redes sociales (Redes sociales/redes sociales)

“Mi hijo no iba a este bar, eso es lo que me extraña, que no frecuentaba este lugar”, señaló doña Xinia tras contar que, al parecer, su hijo antes había estado tomando una cerveza con un hombre llamado Marcos en San Josecito de San Isidro de Heredia.

“Ese mismo jueves él vino a mi casa, en la noche le di de cenar y como a las 8:40 de la noche se fue para la casa de él y después de ahí no sé nada más, luego escuché los rumores que estaban en ese bar, mi hijo no me contestaba los mensajes, ni nada”, añadió la mamá.

Los cuerpos estaban en el sótano de un bar en Heredia. Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Carlos deja una hija de 4 años y Jorge Humberto dos hijos, de 9 años y de 6 años.

Carlos era polaco y Jorge se dedicaba a los fletes, no se les conocía problemas y, de acuerdo con el OIJ, la muerte de ellos se debió a una riña dentro del bar que terminó en esta macabra escena.